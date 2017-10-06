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"Газпром" и Saudi Aramco подписали меморандум о взаимопонимании

Экономика и бизнес
6 октября, 19:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Документ отражает намерение сторон изучить перспективы сотрудничества "по всей цепочке создания стоимости от разведки, добычи, транспортировки и хранения газа до проектов в области СПГ"

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Газпром" и государственная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подписали меморандум о взаимопонимании в области международного газового сотрудничества.

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Подписание состоялось в рамках официального визита в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда, говорится в сообщении "Газпрома".

"Документ отражает намерение сторон изучить перспективы сотрудничества по всей цепочке создания стоимости от разведки, добычи, транспортировки и хранения газа до проектов в области СПГ", - отмечает компания.

Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. 100% компании контролируется правительством Саудовской Аравии. Компания является крупнейшей в мире по показателю добычи нефти и размеру запасов. Saudi Aramco контролирует месторождения с запасами нефти объемом около 260,8 млрд баррелей (99% запасов Саудовской Аравии), что составляет около четверти мировых разведанных запасов нефти.

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Темы
Визит короля Саудовской Аравии в Россию
Персоны
Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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