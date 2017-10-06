"Газпром" и Saudi Aramco подписали меморандум о взаимопонимании

Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" РоссииАрмия и ОПК 6 октября, 19:45
Фурсенко: футболист "Зенита" Капленко отказался от выступления за белорусские сборныеСпорт 6 октября, 19:39
Мутко: стадион в Ростове-на-Дону в ноябре вряд ли примет матч сборной России по футболуСпорт 6 октября, 19:27
Журналисты привезли на Кавказ калмыцкие сказки и мечеть из спичекОбщество 6 октября, 19:19
Мутко: молодежная сборная России в матче с австрийцами не показала весь свой потенциалСпорт 6 октября, 19:18
В Пензе в ходе силовой операции освободили заложниковПроисшествия 6 октября, 19:18
Мутко: английским болельщикам нужно верить побывавшим в России туристам, а не пропагандеСпорт 6 октября, 19:15
Гарри Бардин воодушевлен тем, что дети снимают кино все больше и лучшеВ стране 6 октября, 19:08
СМИ: тематический парк в честь Месси построят в Китае за €170 млнСпорт 6 октября, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Газпром" и государственная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подписали меморандум о взаимопонимании в области международного газового сотрудничества.
Подписание состоялось в рамках официального визита в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда, говорится в сообщении "Газпрома".
"Документ отражает намерение сторон изучить перспективы сотрудничества по всей цепочке создания стоимости от разведки, добычи, транспортировки и хранения газа до проектов в области СПГ", - отмечает компания.
Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. 100% компании контролируется правительством Саудовской Аравии. Компания является крупнейшей в мире по показателю добычи нефти и размеру запасов. Saudi Aramco контролирует месторождения с запасами нефти объемом около 260,8 млрд баррелей (99% запасов Саудовской Аравии), что составляет около четверти мировых разведанных запасов нефти.