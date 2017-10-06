Эксперты назвали прорывные технологии будущего, развитие которых зависит от молодежи

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Одним из ключевых направлений Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года, будут "Технологии будущего". В рамках этого направления студенты и молодые специалисты будут общаться с экспертами IT-индустрии, искать ответы на вопросы, которые стоят перед молодым поколением, а также обмениваться опытом, знаниями и идеями. Опрошенные ТАСС эксперты рассказали, какими будут технологии будущего и почему их развитие зависит от молодежи.

"Технологии будущего" на Фестивале

Ключевое направление фестиваля - "Технологии будущего". Всего таких направлений 13, по каждому из них будут сформированы научно-образовательные и дискуссионные программы. Организаторами и кураторами направления "Технологии будущего" выступают Региональная общественная организация "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Основная тема обсуждения - "12 технологических трендов, которые определяют наше будущее" - продолжится сессиями по самым перспективным технологическим направлениям: виртуальная и дополненная реальность (VR&AR), "интернет вещей" и искуственный интеллект, блокчейн и big data. По итогам обсуждения участники и эксперты подготовят карту технологических трендов и определят перспективные ниши для научных исследований и бизнес-проектов.

"Мы видим острую необходимость в формировании у молодого поколения образа будущего как высокотехнологичной системы с комфортным социальным климатом взаимодействия человека и цифрового мира", - отметил директор РОЦИТ Сергей Гребенников. "Мы хотим, чтобы участник уехал с фестиваля не только с новыми знаниями, но и желанием придумывать и воплощать инновационные решения на основе новых технологий", - добавил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

В рамках программы также представлены спецпроекты - Международный кибертурнир Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017, Международная научно-практическая конференция "XXI век: молодость интеллекта" и Кубок Голдберга 2017.

Молодежь и технологии

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко напомнил, что в этом году цифровая экономика была обозначена одним из основных приоритетов развития России, и компании уже осознали необходимость развивать молодые таланты и привлекать школьников и студентов к работе. По его мнению, успех в развитии цифровой экономики во многом зависит от молодежи.

"Современная молодежь родилась уже в эпоху технологий, для многих из них мир уже с детства был цифровым. Насколько это поколение сумеет продвинуть цифровизацию - во многом будет зависеть от них", - сказал Клименко ТАСС.

Блокчейн-технологии

"Молодежи всегда важно идти в фарватере новых исследований. Не факт, что блокчейн переживет несколько лет, не факт, что криптовалюты переживут несколько лет, не факт, что ICO тоже переживет. Но если мы не будем заниматься передовыми вещами, мы не будем развиваться", - подчеркнул Клименко.

Блокчейн ("цепочка блоков") - децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Главное преимущество блокчейна в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию. Другое преимущество этой технологии - отсутствие необходимости в посредниках, так как третьей стороны для подтверждения передачи информации не требуется. На блокчейне, в частности, построена и работает система электронных денег - биткоин и его аналоги.

В случае с биткоином проверкой транзакций занимаются майнеры - участники системы с мощными компьютерами, которые подтверждают подлинность совершенных действий, а затем формируют из записей транзакций блоки. В руках этих участников и находится распределенная база данных, состоящая из "цепочки блоков". Распределенный характер базы данных на основе блокчейна позволяет контролировать достоверность транзакций без надзора каких-либо финансовых регуляторов.

Блокчейн предназначен для максимально надежного учета различных активов. Потенциально технология может применяться во всех без исключения сферах общественной деятельности. В их числе, например, финансы и экономика, операции с материальными и нематериальными активами, учет в государственных и частных организациях. Например, благодаря блокчейну сделки по аренде и покупке жилья могут перейти в онлайн из-за снижения риска мошенничества.

Большие данные

Big data представляет собой совокупность подходов, инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объемов для того, чтобы человек мог получить конкретные и нужные ему результаты для их дальнейшего эффективного применения. Традиционно большие данные накапливают банки, интернет-компании, мобильные операторы и государство.

С помощью технологий big data можно проводить анализ предпочтений клиентов или эффективности маркетинговых кампаний, а также оценивать риски.

Big data широко используется в сфере телекоммуникаций, торговле, финансах, а также в госуправлении, особенно в США и ЕС.

Согласно подсчетам руководителя направления стратегических проектов компании Microsoft Александра Данилина, использование больших данных и других технологий может дать экономический эффект в $43 млрд в год, или почти 2,5% от ВВП России.

Искусственный интеллект

Под искусственным интеллектом подразумеваются сложные программные системы, которые не только способны действовать по заложенной человеком программе, но и эффективно самообучаются, а также могут совершать действия, которые не были заложены программистом.

В этой области в мире действуют тысячи компаний. Например, интеллектуальные системы поддержки принятия решений для охраны российских сухопутных границ на Урале, Дальнем Востоке и Юге России разрабатываются Объединенной приборостроительной корпорацией. Эти системы помогают собирать данные о наземной, морской и воздушной обстановках, умеют решать оперативные служебные задачи, а также оказываются полезны, если нужно спланировать действия и работу пограничных служб. В систему интегрированы элементы искусственного интеллекта, обеспечивающие анализ, прогнозирование ситуации и расчет сценариев действий и маршрутов, по которым могут двигаться нарушители.

Подразделение "Яндекса" Yandex Data Factory и компания Semantic Hub разрабатывают алгоритмы глубокого машинного обучения. Machine learning - подраздел искусственного интеллекта, использующий алгоритмы, которые могут самостоятельно обучаться, то есть их не нужно специально программировать под конкретную задачу. Технология используется для распознавания лиц, музыки, машинного перевода, медицинской диагностики и так далее.

Semantic Hub, в частности, обрабатывает большие массивы научных статей и готовит на их основе аналитические отчеты.

"Перед любым ритейлером - как крупным, так и небольшим - сегодня особенно остро встают вопросы об оптимальном развитии сети, и мы видим активный интерес ритейла к нашему аналитическому сервису GeoMind, разработанному на основе искусственного интеллекта", - рассказал ТАСС генеральный директор компании oneFactor - разработчика систем искусственного интеллекта и сервисов машинного обучения - Роман Постников. Например, для магазинов повседневного спроса oneFactor определяет точки с максимальной выручкой, сети аптек используют GeoMind преимущественно для анализа покупательского потока и роста конверсии в чеки. Сети ресторанов быстрого питания пользуются сервисом для выбора оптимального плана размещения ресторанов в городе, который может обеспечить максимальный товарооборот.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется в Москве 14 октября - в столице пройдет международный парад-карнавал студенчества, в котором примут участие около 30 тыс. человек. Основные мероприятия состоятся в Сочи в Олимпийском парке 15-22 октября. Ожидается участие делегатов из примерно 180 стран.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики.

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, последний - в столице Эквадора, Кито, в 2013 году. В Гаване подобные мероприятия проходили дважды - в 1978 и 1997 годах.