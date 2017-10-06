Саудовская Аравия надеется достичь консенсуса с РФ по сделке ОПЕК+ до встречи в ноябре

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия надеется достичь консенсуса с Россией по сделке ОПЕК+ до министерской встречи в ноябре. Об этом сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, выступая на заседании российско-саудовского двустороннего комитета.

"Возвращаясь к нашему главному вопросу, я хочу подчеркнуть: та роль, которую Россия сыграла в заключении соглашения [стран] ОПЕК и не ОПЕК, и которое стабилизировало рынок, то решение, которое мы приняли в декабре и продлили в мае, я жду, что мы достигнем консенсуса в ближайшие недели к встрече в ноябре", - сказал он.