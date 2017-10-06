"Роснефть" получит стимул для Самотлора в виде снижения НДПИ сроком на 10 лет

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Роснефть" и Минфин согласовали поддержку Самотлорскому месторождению НК в виде ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд рублей сроком на 10 лет, "Роснефть" со своей стороны увеличит инвестиции для роста добычи на месторождении, говорится в сообщениях "Роснефти" и Минфина.

"По итогам проведенных консультаций Минфин России в срок до 15 октября 2017 года представит законопроект по предоставлению инвестиционных стимулов Самотлорскому месторождению "Роснефти" в форме ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд рублей на срок 10 лет. Со своей стороны, "Роснефть" примет на себя расширенные инвестиционные обязательства в части долгосрочного увеличения объемов добычи, создания новых рабочих мест, роста доходной базы государства, развития региональной инфраструктуры", - говорится в сообщениях.

Планируется, что законопроект будет введен в действие с января 2018 года.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин отметил, что данная мера позволит придать новый импульс развитию одного из крупнейших нефтяных месторождений страны "с ощутимым мультипликативным эффектом как для региона, так и для всей российской экономики". "Уже на ближайшем заседании совета директоров компании мы утвердим расширенную программу инвестиций для Самотлорского месторождения и выполнения задач увеличения добычи в целях компенсации предоставленных стимулов", - приводит пресс-служба слова Сечина.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в свою очередь отметил, что Минфину важно было создать экономически рациональные стимулы повышения инвестиционной активности для "Роснефти" на одном из крупнейших месторождений. "Государство выиграет не только от увеличения добычи на месторождении уже в ближайшие годы, но и как контролирующий акционер "Роснефти" получит дополнительный доход в форме повышенных дивидендных платежей", - сказал Силуанов.

История вопроса

Дискуссии о льготах на обводненные месторождения шли в правительстве с 2016 года. Первым идею снизить ставку по НДПИ на добычу на месторождениях с высокой обводненностью предложил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Минфин и Минэнерго долгое время дискутировали о необходимости поддержки обводненных месторождений, однако Минфин выступал против в связи с рисками выпадающих доходов. Риски оценивались в 130 млрд рублей.

Как сообщалось, проект соответствующего законопроекта уже вносился в правительство. Документ подразумевал выдачу льготы обводненным месторождениям в размере 50% от ставки НДПИ. Предполагалось, что снижение НДПИ может распространиться на пять месторождений: Самотлор ("Роснефть"), Федоровское ("Сургутнефтегаз"), Суторминское ("Газпром нефть"), Тевлинско-Русскинское ("Лукойл") и Ватинское ("Славнефть"). Однако первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер не исключал, что решение о снижении НДПИ для обводненных месторождений нефти может быть принято в отношении Самотлорского месторождения "Роснефти" в виде исключения.

Минэнерго, по словам главы министерства Александра Новака, рассчитывает, что правительство в скором времени примет окончательное решение по законопроекту о льготах для обводненных месторождений и он вступит в силу с 1 января 2018 года. Он отмечал, что льготы за счет роста добычи на этих месторождениях начнут приносить позитивный эффект для бюджета России уже со 2-3 года их применения.

Месторождение

Самотлорское месторождение "Роснефти" - одно из крупнейших в России, было открыто в 1965 году и введено в разработку в 1969 году. Площадь лицензионного участка составляет более 2,5 тыс. кв. км. За 50 лет эксплуатации накопленная добыча Самотлора превысила 2,7 млрд т нефти.