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Сбербанк закрыл с двойной переподпиской книгу заявок биржевых облигаций на 40 млрд рублей

Экономика и бизнес
6 октября, 20:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Срок обращения облигаций составит три года и два месяца с момента размещения

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сбербанк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций 001П-03R объемом 40 млрд рублей в размере 8% годовых, книга заявок инвесторов была переподписана в два раза, говорится в сообщении кредитной организации.

Срок обращения облигаций составит три года и два месяца с даты размещения. Организаторами выпуска биржевых облигаций выступил Sberbank CIB совместно с Газпромбанком и Россельхозбанком.

"Последовательная реализация стратегии присутствия Сбербанка на российском рынке облигаций привела к значительному росту круга инвесторов. По сути, это первое рыночное размещение, где более половины спроса было обеспечено инвесторами - физическими лицами. Успешное размещение со значительной переподпиской раскрывает огромный потенциал этого рынка", - прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.

По словам первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, "в России еще не было корпоративных выпусков бондов, в которых бы спрос от физлиц превысил 30 млрд рублей". "Это характеризует возросшую емкость российского рынка - ранее такой объем можно было достичь лишь на международном рынке. Такими сделками мы растим и совершенствуем наш рынок", - сказал он.

Техническое размещение биржевых облигаций запланировано на 13 октября на Московской бирже.

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