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Сделка ОПЕК+ принесла российскому и саудовскому бюджетам $40 млрд допдоходов

Экономика и бизнес
6 октября, 21:17 дата обновления: 6 октября, 21:48 UTC+3

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал мнение, что, если бы сделки не было, цены на нефть были бы ниже $35 за баррель

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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Заключение сделки ОПЕК+ позволило бюджетам России и Саудовской Аравии дополнительно привлечь около $40 млрд, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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"Эта сделка принесла и российскому, и саудовскому бюджетам около $40 млрд дополнительных доходов - и России, и Саудовской Аравии", - сказал он.

По словам Дмитриева, кооперация стран по стабилизации цен на нефть "принесла свои плоды". "Мы считаем, что, если бы этой сделки не было, цены были бы ниже $35 за баррель", - подчеркнул он.

"Во многом эта сделка и породила доверие между странами и показала, что, взаимодействуя, мы можем добиться очень значимых, серьезных результатов", - сказал он.

Дмитриев также отметил, что большая российская бизнес-делегация посетит Саудовскую Аравию 3 ноября. "Буквально 3 ноября будет визит большого количества промышленных предприятий России, [глава Минпромторга Денис] Мантуров организовал большую группу, которая поедет в Саудовскую Аравию изучать, где российская промышленность могла бы быть полезна, где есть возможности, исходя из той трансформации, которую наследный принц Мухаммед бен Сальман делает в своей стране, фокусируясь на локализации большого количества производств", - сказал он.

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Как сообщалось, 2 ноября в Эр-Рияде состоится межправительственная комиссия, председателем которой с российской стороны является российский министр энергетики Александр Новак. В эти дни в Москве проходит визит саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, в рамках которого был подписан ряд двусторонних соглашений, в том числе о создании двух инвестфондов по $1 млрд каждый для инвестиций в энергетику и технологии.

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