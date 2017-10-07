Поезд Москва - Париж остановили в Польше из-за штормового циклона в Германии

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Поезд, следующий из Москвы в Париж, остановился в Польше, поскольку железнодорожное движение на территории Германии частично закрыто из-за штормового циклона "Ксавье". Об этом сообщает в субботу пресс-служба ОАО "Российские железные дороги".
"В связи с ураганом "Ксавье" в настоящее время закрыто движение поездов на участке Франкфурт-на-Одере - Берлин немецких железных дорог. Поезд №23 Москва - Париж остановлен на станции Жепин", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, пассажиров этого поезда, а также поезда №24 Париж - Москва доставят до станций назначения автобусами и местными поездами.
"По информации немецких железных дорог, открытие участка Франкфурт-на-Одере - Берлин ожидается к середине дня 7 октября", - добавили в пресс-службе.
Штормовой циклон привел в Германии к гибели семи человек, десятки пострадали. Концерн Deutsche Bahn в четверг полностью приостановил движение поездов в пяти федеральных землях - в Берлине, Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии, Шлезвиге - Гольштейне, частично - в Мекленбурге - Передней Померании. Непогода привела к отменам рейсов в аэропортах Бремена и Гамбурга, к задержкам в воздушных гаванях Берлина. В Германской метеослужбе сообщили, что скорость ветра на горе Броккен порой достигала 180 км/ч.