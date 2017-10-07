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Производство солнечных батарей для социальных объектов возобновили на заводе в Алеппо

Экономика и бизнес
7 октября, 8:07 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 7, октября. /ТАСС

Продукция пользуется спросом из-за разрушенных электростанций и в первую очередь устанавливается на объекты социальной инфраструктуры

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АЛЕППО /Сирия/, 7 октября. /ТАСС/. Завод в Алеппо, восстановленный после ухода боевиков, начал производство автономных энергоустановок на солнечных батареях для гражданских объектов. Об этом рассказал журналистам директор по производству предприятия в промышленной зоне Эль-Сабиль Мухаммед Сахим.

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"Рынок сбыта - весь Алеппо. В городе разрушены электростанции. В первую очередь устанавливают на объекты социальной инфраструктуры: школы и медицинские учреждения", - уточнил он.

Вооруженное противостояние правительственных войск и террористических группировок в Алеппо продолжалось четыре года, боевики еще в 2012 году атаковали город, который считается экономической столицей Сирии, однако смогли захватить не более 40% его территории. При этом городские окраины с промышленными зонами были под их контролем.

"Мы едва успели вывести часть оборудования из здания, за несколько часов до захвата. Но работу мы не прекращали даже во время войны. Выполняли заказы военных, устанавливали солнечные батареи на КПП. Как только промзону освободили, мы вернулись", - отметил Сахим.

По его словам, 45 школ в Алеппо уже оборудованы солнечными батареями. На очереди еще 200 учебных заведений.

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