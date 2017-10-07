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Кабмин внесет в Госдуму законопроект о порядке присоединения одной ЕЭС к другой

Экономика и бизнес
7 октября, 8:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Правительство сможет контролировать вопросы ценообразования, оперативно-диспетчерского управления и технологического присоединения

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение о внесении в Госдуму законопроекта о регулировании присоединения одной электроэнергетической системы (ЕЭС) к другой. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 6 октября 2017 года, опубликовано в субботу на сайте правительства.

"Законопроект направлен на устранение правового пробела в части определения порядка присоединения электроэнергетической системы к другой электроэнергетической системе, урегулирование вопроса оперативно-диспетчерского управления в переходный период при принятии решения о присоединении технологически изолированной территориальной энергосистемы к единой энергетической системе России, улучшение конкурентной среды в электросетевом комплексе", - говорится в справке к распоряжению.

В частности, правительство будет наделено полномочиями по установлению особенностей регулирования на оптовом и розничном рынках, вопросам ценообразования, порядку оперативно-диспетчерского управления и технологического присоединения. При этом операторы ЕЭС могут получить полномочия по управлению в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе.

"Изменения позволят сохранить для территориальных сетевых организаций - потребителей электроэнергии, одновременно являющихся территориальными сетевыми организациями, право приобретать электроэнергию у энергосбытовой организации", - подчеркивается в тексте.

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