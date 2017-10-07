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Кабмин вносит в Госдуму законопроект о льготах участвующих в развитии ОЭЗ для госкомпаний

Экономика и бизнес
7 октября, 9:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Документ предлагает освободить от налогов передачу на безвозмездной основе имущества акционерным обществом, которое создано в целях реализации соглашений о создании особых экономических зон

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Правительство России приняло решение о внесении в Госдуму законопроекта, направленного на исключение из объектов налогообложения на добавленную стоимость государственных компаний, которые были созданы для развития особых экономических зон (ОЭЗ). Документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым 6 октября, опубликован в субботу на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается исключить из объектов обложения налогом на добавленную стоимость передачу на безвозмездной основе имущества акционерным обществом, которое создано в целях реализации соглашений о создании особых экономических зон и 100% акций которого принадлежит Российской Федерации, и созданными с его участием для этих целей хозяйственными обществами, которые являются управляющими компаниями ОЭЗ, органам государственной власти субъектов Федерации и органам местного самоуправления", - говорится в справке к документу.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 5 октября.

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