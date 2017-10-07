Кабмин вносит в Госдуму законопроект о льготах участвующих в развитии ОЭЗ для госкомпаний

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Правительство России приняло решение о внесении в Госдуму законопроекта, направленного на исключение из объектов налогообложения на добавленную стоимость государственных компаний, которые были созданы для развития особых экономических зон (ОЭЗ). Документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым 6 октября, опубликован в субботу на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается исключить из объектов обложения налогом на добавленную стоимость передачу на безвозмездной основе имущества акционерным обществом, которое создано в целях реализации соглашений о создании особых экономических зон и 100% акций которого принадлежит Российской Федерации, и созданными с его участием для этих целей хозяйственными обществами, которые являются управляющими компаниями ОЭЗ, органам государственной власти субъектов Федерации и органам местного самоуправления", - говорится в справке к документу.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 5 октября.