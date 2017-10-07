Россия и Италия договорились о подписании соглашения по поставкам SSJ-100 в Европу

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Росавиация и Администрация гражданской авиации Италии (ENAC) договорились о подписании соглашения по поставкам самолета SSJ-100 европейским заказчикам. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

"Были проработаны вопросы двустороннего сотрудничества в области сертификации экспортируемой и импортируемой гражданской авиационной техники, в том числе в рамках содействия реализации проекта поставок самолетов RRJ95B (SSJ-100 - прим. ТАСС) АО "Гражданские самолеты Сухого" в Европу и другие страны при участии итальянской стороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение между сторонами планируется подписать до конца октября 2017 года.

Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила все вопросы, связанные с передачей ей полномочий по сертификации разработчиков и изготовителей авиационной техники, которые могли бы повлиять на экспорт самолетов SSJ-100.

Росавиация, в частности, предоставила всю необходимую документацию итальянской стороне, куда SSJ-100 планируется поставлять для кастомизации и последующей передачи в государства Европы, Мексику и другие страны.