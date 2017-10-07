Россия и Италия договорились о подписании соглашения по поставкам SSJ-100 в Европу

Иско: верность Пике сборной Испании никогда не ставилась под сомнениеСпорт 7 октября, 13:40
Вопрос участия Шараповой в турнире в Петербурге решится к декабрюСпорт 7 октября, 13:12
В Париже появились граффити с поздравлениями Владимиру ПутинуОбщество 7 октября, 13:03
Врио губернатора Приморья: президент поручил навести в регионе порядокПолитика 7 октября, 13:00
Хохлов сменил Калитвинцева на посту главного тренера ФК "Динамо"Спорт 7 октября, 12:34
Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус ДонбассаМеждународная панорама 7 октября, 12:29
Президент Киргизии поздравил Владимира Путина с днем рожденияМеждународная панорама 7 октября, 11:52
Теннисистка Халеп впервые в карьере станет первой "ракеткой" мираСпорт 7 октября, 11:51
Российские реставраторы начали работы над картинами Рерихов в музее семьи на севере ИндииКультура 7 октября, 11:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Росавиация и Администрация гражданской авиации Италии (ENAC) договорились о подписании соглашения по поставкам самолета SSJ-100 европейским заказчикам. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
"Были проработаны вопросы двустороннего сотрудничества в области сертификации экспортируемой и импортируемой гражданской авиационной техники, в том числе в рамках содействия реализации проекта поставок самолетов RRJ95B (SSJ-100 - прим. ТАСС) АО "Гражданские самолеты Сухого" в Европу и другие страны при участии итальянской стороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение между сторонами планируется подписать до конца октября 2017 года.
Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила все вопросы, связанные с передачей ей полномочий по сертификации разработчиков и изготовителей авиационной техники, которые могли бы повлиять на экспорт самолетов SSJ-100.
Росавиация, в частности, предоставила всю необходимую документацию итальянской стороне, куда SSJ-100 планируется поставлять для кастомизации и последующей передачи в государства Европы, Мексику и другие страны.