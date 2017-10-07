РФПИ и саудовские партнеры подписали соглашения на $2,1 млрд

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил в ходе официального визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву соглашения на общую сумму $2,1 млрд, заявил ТАСС генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев по итогам переговоров.

"Объем соглашений, заключенных РФПИ в ходе визита короля Саудовской Аравии, превысил $2,1 млрд. Итоговая сумма привлеченных инвестиций в экономику может быть значительно больше, так как РФПИ на рубль собственных средств привлекает в среднем 9 руб. от соинвесторов, партнеров и банков", - сказал Дмитриев.

РФПИ создаст с партнерами из саудовского суверенного фонда Public Investment Fund (PIF) фонд для инвестиций в проекты в энергетике объемом $1 млрд, а также фонд для инвестиций в технологические проекты объемом $1 млрд.

Кроме этого PIF инвестирует $100 млн в инфраструктурные проекты в России на основе государственно-частного партнерства, включая проект строительства дублера Кутузовского проспекта в Москве и линий легкого метро в Санкт-Петербурге.

Первый в истории официальный визит саудовского короля в Россию завершается в воскресенье 8 октября. Визит стал результатом постепенного сближения двух крупнейших в мире экспортеров и производителей нефти, отношения между которыми исторически были прохладными.

Многие эксперты считают, что успех государственного визита короля Саудовской Аравии откроет дверь для многомиллиардных саудовских инвестиций в российскую экономику, которая лишилась части иностранных инвестиций из-за антироссийских санкций Европейского Союза и США.

"По итогам визита проработан целый ряд потенциальных соглашений, которые теперь находятся в продвинутой стадии и могут быть анонсированы в ближайшие месяцы", - сказал Дмитриев.