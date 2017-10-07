Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФПИ и саудовские партнеры подписали соглашения на $2,1 млрд

Экономика и бизнес
7 октября, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

РФПИ и PIF, как ожидается, создадут фонды для инвестиций в энергетические и технологические проекты

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил в ходе официального визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву соглашения на общую сумму $2,1 млрд, заявил ТАСС генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев по итогам переговоров.

"Объем соглашений, заключенных РФПИ в ходе визита короля Саудовской Аравии, превысил $2,1 млрд. Итоговая сумма привлеченных инвестиций в экономику может быть значительно больше, так как РФПИ на рубль собственных средств привлекает в среднем 9 руб. от соинвесторов, партнеров и банков", - сказал Дмитриев.

РФПИ создаст с партнерами из саудовского суверенного фонда Public Investment Fund (PIF) фонд для инвестиций в проекты в энергетике объемом $1 млрд, а также фонд для инвестиций в технологические проекты объемом $1 млрд.

Кроме этого PIF инвестирует $100 млн в инфраструктурные проекты в России на основе государственно-частного партнерства, включая проект строительства дублера Кутузовского проспекта в Москве и линий легкого метро в Санкт-Петербурге.

Первый в истории официальный визит саудовского короля в Россию завершается в воскресенье 8 октября. Визит стал результатом постепенного сближения двух крупнейших в мире экспортеров и производителей нефти, отношения между которыми исторически были прохладными.

Многие эксперты считают, что успех государственного визита короля Саудовской Аравии откроет дверь для многомиллиардных саудовских инвестиций в российскую экономику, которая лишилась части иностранных инвестиций из-за антироссийских санкций Европейского Союза и США.

"По итогам визита проработан целый ряд потенциальных соглашений, которые теперь находятся в продвинутой стадии и могут быть анонсированы в ближайшие месяцы", - сказал Дмитриев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Визит короля Саудовской Аравии в Россию
Персоны
Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Россия Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография президента России Владимира Путина
2
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
5
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
6
Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама