Крым будет развивать ярмарочную деятельность с семью регионами РФ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Республика Крым будет развивать совместную ярмарочную деятельностью сельхозпродукцией с семью регионами РФ, сообщила в субботу пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.
"По итогам аграрной выставки "Золотая осень - 2017", которая завершает свою работу в Москве, Министерство сельского хозяйства Крыма заключило семь соглашений с регионами Российской Федерации о совместной ярмарочной деятельности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что соглашения о сотрудничестве были подписаны с Ярославской, Ростовской и Астраханской областями, Башкирией, Татарстаном, а также Краснодарским и Ставропольским краями.
"Уверен, что сотрудничество принесет пользу всем регионам. Мы готовы делиться своими наработками в области развития садоводства, виноградарства и виноделия, достижениями в сфере рыбоводства и марикультуры", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина.
По его словам, также соглашениями предусмотрен обмен опытом по внедрению прогрессивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур и содержания животных. Региональные аграрные министерства будут также содействовать участию сельхозтоваропроизводителей в межрегиональных и международных выставках, ярмарках, симпозиумах, семинарах.
Ранее сообщалось, что Ярославская область откроет в Крыму оптово-распределительный центр сельхозпродукции общей стоимостью 2 млрд рублей и мощностью 36 тыс. тонн. Соответствующий меморандум был подписан между Корпорацией развития Республики Крым, информационно-консультационной службой АПК Ярославской области и ярославским оптово- распределительным центром в рамках аграрной выставки "Золотая осень - 2017".