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Абхазия получила Гран-при агропромышленной выставки "Золотая осень - 2017" в Москве

Экономика и бизнес
7 октября, 21:15 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 7, октября. /ТАСС

Награду присудили за вклад в развитие выставочной деятельности и укрепление торгово-экономических связей

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СУХУМ, 7 октября. /ТАСС/. Правительство Абхазии, торговое представительство республики в РФ и Международный культурно-деловой центр (МКДЦ) Абхазии удостоились Гран-при международной агропромышленной выставки "Золотая осень - 2017", проходившей 4 - 7 октября в Москве. Об этом журналистам сообщили в торгпредстве Абхазии в РФ.

"Республика Абхазия - единственная из зарубежных стран удостоена высшей награды выставки "Золотая Осень - 2017", традиционно высокую оценку организаторов и жюри получила экспозиция, культурная и деловая программа Абхазии, - отмечается в сообщении. - Правительство Абхазии, торгпредство республики в РФ и МКДЦ удостоены Гран-при за вклад в развитие выставочной деятельности и укрепление торгово-экономических связей".

Продукция абхазских производителей, представленная на выставке, удостоилась золотых медалей. Лучшими признаны классическая аджика "Амца", соусы "Асыдзбал" из красной и зеленой алычи, абхазский натуральный каштановый мед, компания "Дары Абхазии" удостоилась приза за джем из фейхоа. Организаторы выставки особо отметили танцевальную группу "Шаратын".

В рамках агропромышленной выставки торгпред Абхазии в РФ Олег Барциц и председатель правления Евразийского делового союза Виктор Комболов подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого является вовлечение Абхазии в производственное, торговое и инвестиционное пространство стран, входящих в Евразийский Союз. "Мы убеждены, что соглашение с Евразийским деловым союзом является настоящим прорывом в вопросах реализации абхазской сельскохозяйственной продукции и послужит еще одним фактором для укрепления имиджа Абхазии на международной арене", - сказал Барциц.

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