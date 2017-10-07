Вузы США и России условились развивать исследования в сфере нефти и газа

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Ведущие американские и российские университеты в области топливно-энергетического комплекса (ТЭК) подписали в Москве меморандумы о взаимопонимании, направленные на привлечение инвестиций и передовых технологий в Россию. Об этом в субботу сообщило торговое представительство РФ в США.

Церемония прошла в рамках Российской энергетической недели, во время которой оно провело свою бизнес-миссию. "Одним из ключевых событий мероприятия стало подписание меморандумов о взаимопонимании и содействии между ведущими американскими и российскими вузами в области ТЭК - Университетом Райс (Хьюстон, штат Техас), РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина (Москва) и Уфимским государственным нефтяным техническим университетом", - говорится в сообщении представительства.

Там отметили, что эти документы "позволят привлечь дополнительные инвестиции и передовые технологии в Россию, будут способствовать продвижению образовательных и исследовательских программ в области нефтегазового дела, коммерциализации вузовских разработок".

Как отметил присутствовавший на подписании меморандумов спецсоветник программы "Энергетика и инициативы в области окружающей среды" при Университете Райс, советник его исполнительного директора Майкл Мур, такие встречи доказывают, что "укрепление российско-американских отношений является взаимовыгодным процессом", а сами соглашения создают фундамент для роста в этом направлении.