Nikkei: Sony впервые за 12 лет создаст домашнего робота-питомца

ТОКИО, 8 октября. /ТАСС/. Корпорация Sony весной 2018 года выпустит нового домашнего робота-питомца. Об этом в воскресенье сообщила газета Nikkei.

Компания впервые за 12 лет возвращается в бизнес, связанный с робототехникой. Разработкой новинки для домашнего использования займется та же команда, которая в свое время создала собачку Aibo. Робота оснастят новейшим искусственным интеллектом, подключат к интернету, а его поведение будет максимально приближено к реальности. Sony также намеревается оставить открытым исходный код программного обеспечения для своей новой механической собаки, что позволит другим разработчикам и простым пользователям вносить изменения.

В прошлом корпорация активно занималась созданием систем искусственного интеллекта. В 2006 году с целью экономии средств она перестала разрабатывать домашних роботов, однако продолжила исследования в области искусственного интеллекта. С возвращением на этот рынок Sony рассчитывает составить конкуренцию в сфере умной робототехники таким американским компаниям, как Amazon и Google.