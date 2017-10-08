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Nikkei: Sony впервые за 12 лет создаст домашнего робота-питомца

Экономика и бизнес
8 октября, 5:16 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 8, октября. /ТАСС

Код ПО робота будет открыт для рядовых пользователей и для других разработчиков, что позволит вносить в него изменения

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Робот Aibo

Робот Aibo

© AP Photo/Shizuo Kambayashi

ТОКИО, 8 октября. /ТАСС/. Корпорация Sony весной 2018 года выпустит нового домашнего робота-питомца. Об этом в воскресенье сообщила газета Nikkei.

Компания впервые за 12 лет возвращается в бизнес, связанный с робототехникой. Разработкой новинки для домашнего использования займется та же команда, которая в свое время создала собачку Aibo. Робота оснастят новейшим искусственным интеллектом, подключат к интернету, а его поведение будет максимально приближено к реальности. Sony также намеревается оставить открытым исходный код программного обеспечения для своей новой механической собаки, что позволит другим разработчикам и простым пользователям вносить изменения.

В прошлом корпорация активно занималась созданием систем искусственного интеллекта. В 2006 году с целью экономии средств она перестала разрабатывать домашних роботов, однако продолжила исследования в области искусственного интеллекта. С возвращением на этот рынок Sony рассчитывает составить конкуренцию в сфере умной робототехники таким американским компаниям, как Amazon и Google.

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