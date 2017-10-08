Эксперт: интернет для украинцев за полгода подорожает на 50%

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КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Интернет-тарифы для украинских пользователей в ближайшие шесть месяцев вырастут примерно на 50%, при этом такая динамика сохранится и в будущем. Об этом в интервью украинскому информационному порталу UBR рассказал глава интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.
"На сколько поднимать цены на интернет - каждый оператор определяет сейчас сам, опираясь на ситуацию в регионе, покупательную способность населения, конкуренцию и т.д. Но уверен, что рост цен составит в ближайшие полгода не менее 50%. Что, как по мне, крайне мало. Поэтому рост цен сохранится и в дальнейшем", - считает эксперт.
По его словам, до конца года резкого роста цен в этой сфере не произойдет, что связано с сезонными акциями операторов связи, но уже в новом году начнется подорожание.
"Воровство, повреждение сетей, инфляция, ослабление гривны к основным валютам будут толкать операторов к необходимости повысить тарифы", - пояснил порталу директор провайдера NetAssist Сергей Чумак.