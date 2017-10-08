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Путин: рекордный за всю историю урожай зерна ожидается в РФ в этом году

Экономика и бизнес
8 октября, 9:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Президент подчеркнул, что таких показателей удалось достичь не в самых благоприятных погодных условиях

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил тружеников агропромышленного комплекса (АПК) с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отметив, что в текущем году в РФ ожидается рекордный урожай зерна. Об этом сообщает в воскресенье сайт Кремля.

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"Сегодня сельское хозяйство, в целом агропромышленный комплекс - одна из самых динамичных отраслей нашей экономики. В этом году мы ожидаем рекордный за всю историю урожай зерна - порядка 130 миллионов тонн, причем таких показателей удалось достичь не в самых благоприятных погодных условиях", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что Россия подтверждает свой статус ведущей зерновой державы и занимает лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы. "Позитивная динамика и по другим направлениям, таким как производство свинины и мяса птицы, сбор масличных культур, сахарной свеклы, фруктов, овощей", - добавил Путин.

По мнению главы государства, меры, направленные на стимулирование отрасли, доказывают свою эффективность. "При этом отрадно, что активно развиваются различные формы сельскохозяйственной деятельности: не только крупные предприятия, но и небольшие крестьянские фермерские хозяйства", - говорится, в частности, в телеграмме.

Путин также отметил необходимость наращивать выпуск качественной экологически чистой продукции, развивать глубокую переработку, укреплять позиции на отечественном и мировом рынках, грамотно использовать естественные преимущества сельского хозяйства. По его словам, приоритетом остается повышение качества жизни в селах. "Это укрепление социальной сферы, обновление школ, поликлиник, учреждений культуры, строительство дорог и благоустройство сельских территорий", - пояснил президент.

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