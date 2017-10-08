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Все сотрудники "ВИМ-Авиа" вернулись из Малайзии и Саудовской Аравии в Москву

Экономика и бизнес
8 октября, 9:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Речь идет о членах экипажа, работниках авиакомпании и техническом персонале

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Все сотрудники "ВИМ-Авиа", остававшиеся в Малайзии и Саудовской Аравии из-за долгов авиакомпании, вернулись в Москву в ночь на воскресенье. От этом ТАСС сообщил советник Росавиации Сергей Извольский.

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"Сегодня ночью все экипажи и работники авиакомпании "ВИМ-Авиа", в том числе технический персонал, вернулись в Москву", - сообщил он. Всего в Москву из Малайзии и Саудовской Аравии возвратились около 40 человек.

Ранее в пятницу министр транспорта Максим Соколов поручил Росавиации держать на контроле вопрос вывоза членов экипажей "ВИМ-Авиа", застрявших в Малайзии и Саудовской Аравии из-за долгов авиакомпании. В свою очередь, Росавиация приняла решение оплатить счета в гостиницах, где проживали экипажи, а также организовать трансфер в близлежащие аэропорты, откуда выполняет рейсы "Аэрофлот", чтобы доставить сотрудников "ВИМ-Авиа" домой.

Росавиация сообщала, что финансирование перевозчика заморожено, у авиакомпании закончились оборотные средства. Перевозка пассажиров из и в Домодедово стала невозможна из-за задолженности перед аэропортом. Был организован оперативный штаб под председательством главы Минтранса, который сейчас объединился со штабом Ростуризма и собирается дважды в день. По решению штаба рейсы "ВИМ-Авиа" были перенесены во Внуково.

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