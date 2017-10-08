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Медведев поздравил работников АПК с профессиональным праздником

Экономика и бизнес
8 октября, 10:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что от работы тружеников агропромышленного комплекса "напрямую зависит продовольственная безопасность страны"

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил тружеников агропромышленного комплекса (АПК) с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отметив высокое качество и востребованность российской продукции. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

"Плоды каждодневной работы сотен тысяч хлеборобов, животноводов, птицеводов, механизаторов - в каждом российском доме, в каждой российской семье. От них напрямую зависит продовольственная безопасность страны, а значит, то, как живут люди. Ваша продукция отличается высоким качеством, поэтому она востребована не только на нашем, но и на международном рынке. Стабильно растущий экспорт зерна, растительного масла, сахара, рыбы и морепродуктов служит тому прекрасным подтверждением", - говорится, в частности, в телеграмме.

Как отметил премьер, минувшее лето стало для российских аграриев "настоящим испытанием на прочность", однако, несмотря на капризы погоды, работники АПК приложили все силы, чтобы достойно решить стоящие перед ними задачи. "Собрали рекордный урожай. Этот успех - результат вашего профессионализма, целеустремленности и ответственного отношения к своему делу, а также активного внедрения прогрессивных технологий, современной техники, инновационных разработок наших ученых", - говорится в телеграмме.

Медведев подчеркнул, что такие достижения очень важны для всей страны. "Вы показываете яркий пример того, как нужно привлекать и эффективно использовать инвестиции, как реализовывать программу импортозамещения и наращивать экспортный потенциал", - добавил он.

Премьер подчеркнул, что еще многое предстоит сделать для улучшения жизни на селе и условий труда. Правительство, по словам Медведева, будет и впредь заниматься строительством современного жилья, а также школ, больниц, дорог, привлекать в отрасль молодые, квалифицированные кадры, поддерживать отечественных производителей.

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