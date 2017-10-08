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Задорнов не исключил, что экс-владельцам банка "Открытия" придется вернуть взятые кредиты

Экономика и бизнес
8 октября, 20:32 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 8, октября. /ТАСС

Будущий глава правления банка добавил, что "Открытию", вероятнее всего, придется избавиться от непрофильных активов, в том числе недвижимости и компании "Архангельскгеолдобыча"

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ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Бывшим владельцам банка "Открытие", возможно, придется погасить кредиты, взятые в санируемом финансовом учреждении на приобретение активов, либо вернуть их банку. Об этом в интервью газете Financial Times заявил будущий глава правления банка Михаил Задорнов.

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"Существует довольно серьезное смешение сделок между компанией-учредителем (группа "Открытие Холдинг") и банком "Открытие", - сказал он. "Прежним владельцам придется либо погасить кредиты по активам, либо вернуть их на баланс банка", - сообщил Задорнов, который должен возглавить кредитное учреждение в конце этого - начале следующего года.

При этом Задорнов заметил, что банку, вероятнее всего, придется избавиться от непрофильных активов, в том числе недвижимости и компании "Архангельскгеолдобыча", разрабатывающей месторождение алмазов в Архангельской области. В мае она была приобретена у компании "Лукойл" за $1,45 млрд.

"Я не думаю, что у банка будет большое желание к непрофильной деятельности, будь то добыча бриллиантов или строительство офисов", - заявил Задорнов.

Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. С 30 августа в "ФК Открытие" начала работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда. Банк России оценил объем средств, необходимый для докапитализации банка "ФК Открытие", в 250-400 млрд рублей.

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