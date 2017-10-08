Власти Подмосковья предложат арендаторам ТЦ "Синдика" альтернативные торговые точки

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Арендаторы, работавшие в горящем ТЦ "Синдика", смогут получит торговые площади в других торговых центрах. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"На следующей неделе мы совместно с администрацией муниципального района проведем совещание. Будут приглашены все пострадавшие предприниматели - арендаторы "Синдики". Каждая ситуация будет рассмотрена индивидуально. Всем желающим мы подберем альтернативные торговые места в других торговых центрах", - приводит пресс-служба слова главы министерства Владимира Посаженникова.

По данным ГУ МЧС по Московской области, пожар возник на складе на цокольном этаже торгового центра, оттуда огонь распространился на подземную парковку.

Предприниматели, потерявшие товар в ТЦ "Синдика", начали подсчитывать ущерб.

"Я привез товар, поставил на стоянку. Пока ходил с накладными, забегали, кричат, что пожар. Это около полпятого было, на стоянку не пустили уже, дым кругом был. Выхожу на стоянке уже горит "Газель" с товаром, ущерб я пока не считал, но миллиона два только товар, не застраховано ничего", - сказал корреспонденту ТАСС предприниматель Михаил Авролов.

Продавщица из ТЦ Нина Евсеева также уверена, что товар на несколько миллионов пропал в огне. Ее знакомые, торговавшие в ТЦ, потеряли две машины, стоявшие на стоянке, и весь товар.