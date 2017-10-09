Страны ВТО "сверят часы" на встрече в Марокко перед конференцией в Аргентине

МАРРАКЕШ, 9 октября. /ТАСС/. Порядка 40 министров из стран - ключевых членов Всемирной торговой организации (ВТО) примут участие в работе очередной неформальной встречи министров торговли стран-членов ВТО, которая пройдет 9-10 октября в Марракеше. Российскую делегацию возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин.

В рамках неформальной встречи участники сформируют финальную переговорную повестку перед одиннадцатой министерской конференцией в Буэнос-Айресе в декабре 2017 года.

Приоритетными направлениями для России является отмена специальных защитных мер в сельском хозяйстве, содействие инвестициям, электронная коммерция. "Есть еще ряд вопросов, которые представляют для нас значительный интерес - внутренняя поддержка сельского хозяйства, государственные запасы для продовольственной безопасности, субсидирование рыболовства, внутреннее регулирование в услугах. В Марракеше планируется обсуждение всех указанных тем в рамках предстоящей неформальной встречи министров", - сказали ТАСС в Минэкономразвития.

Общая позиция в БРИКС

Ранее Орешкин на седьмой встрече министров торговли стран БРИКС призвал страны консолидировать свои позиции по основным вопросам международной торговли и вместе выступить на министерской конференции ВТО.

В частности, министр попросил поддержать Россию в случае возвращения к вопросу разъяснения соглашений ВТО по антидемпингу, субсидиям и компенсирующим мерам. Но самое главное - это позиция о безальтернативности ВТО в мировой торговле и борьба с протекционизмом.

Как сообщили ТАСС в Минэкономразвития, площадка БРИКС уже помогла во взаимодействии с партнерами в части сближения позиций, хотя приоритеты членов БРИКС не всегда совпадают.

"Россия последовательно задействует все возможные площадки для сближения позиций в ВТО с нашими внешними партнерами. Важное внимание в данной работе уделяется формату БРИКС. Мы, действительно, выступаем "единым фронтом" за поддержку многосторонней торговой системы, сохранение в ней центральной роли ВТО и борьбу с протекционизмом", - подчеркнули в Минэкономразвития.

Место ВТО в мировой торговле

ВТО - специализированное учреждение ООН, основными целями которой являются либерализация мировой торговли, обеспечение справедливых условий конкуренции, снятие торговых барьеров. Она осуществляет разработку и внедрение новых соглашений в области мировой торговли, а также надзор за их исполнением.

Страна, желающая присоединиться к ВТО, обязана привести свое законодательство в соответствие с требованиями организации. Переговоры о вступлении нового члена ведутся рабочей группой, в которую входят государства, имеющие нерешенные вопросы в области торговли со страной-кандидатом. Процесс ведется по четырем направлениям: по доступу на рынок товаров, по торговле сельскохозяйственной продукцией, по доступу на рынок услуг и по системным вопросам. Сейчас в организацию входят 164 страны.

Представители Минэкономразвития неоднократно подчеркивали, что ВТО является единственным и пока безальтернативным регулятором мировой торговли, и она продолжает создавать правила мировой торговли, оставаясь важным рычагом защиты от дискриминации и иных способов ущемления торговых прав. Тем не менее Орешкин признавал, что ВТО не идеальна и требует модернизации. Дело в том, что решения в ВТО принимаются коллегиально и этот процесс занимает годы. Кроме того, министр подчеркивал, что некоторые страны G20 перестали следовать принципам ВТО и перешли к принципу "делаю, что хочу".