В Стокгольме назовут имя лауреата нобелевской премии по экономике

СТОКГОЛЬМ, 9 октября. /ТАСС/. Нобелевский комитет при Королевской академии наук Швеции назовет в понедельник имя лауреата премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля (1833-1896) за 2017 год.

В прошлом году эту награду получили экономисты Оливер Харт (США, Великобритания) и Бенгт Хольмстрём (Финляндия). Они создали новые теоретические инструменты в области реальной оценки договоров между участниками бизнес- процессов, позволяющие выявить подводные камни контрактов. Исследования Харта и Хольмстрема имеют значение для разных областей, в частности для экономики и права.

Возможные претенденты

Списки претендентов закрыты, имена будущих лауреатов всегда держатся в тайне. Они сами узнают о награждении в день объявления.

Компания Clarivate Analytics пытается спрогнозировать, кто получит награды, основываясь на рейтинге цитируемости исследователей. Нобелевский комитет учитывает не только цитируемость, при этом критерии выбора лауреатов держатся в строгом секрете.

В области экономики, по мнению Clarivate Analytics, премия может достаться американцам Колину Кэмереру и Джорджу Лоуэнштейну за исследования в сфере поведенческой экономики и нейроэкономики или американцам Майклу Дженсену и Стюарту Майерсу, специализирующимся на корпоративных финансах. Еще один возможный претендент - их соотечественник Роберт Холл, работавший над анализом производительности труда, рецессии и безработицы.

Шведские эксперты в свою очередь не исключают, что лауреатом в этом году может стать профессор Стэнфордского университета американец Пол Ромер - один из основоположников новой теории экономического роста, известной как "модель Лукаса - Ромера", рассматривающей кризисы как период новых возможностей. Награду могут также получить аналитик финансового посредничества и мониторинга американец Дуглас Даймонд, исследовавший проблемы безработицы и рынка труда швед Ассар Линдбек, американский ученый индийского происхождения Джагдиш Бхагвати, работавший в области международной торговли, француз Филипп Агьон и канадец Питер Хауитт, занимавшиеся развитием теории Йозефа Шумпетера об экономическом росте, а также специализирующий на классической макроэкономике американец Роберт Барро.

Номинация и лауреаты

Премия была основана в 1968 году Государственным банком Швеции в честь его 300-летия. Банк отчисляет ежегодно Нобелевскому фонду сумму, равную денежной составляющей одной Нобелевской премии. Формально эта награда Нобелевской считаться не может, поскольку Альфред Нобель в своем завещании от 1895 года экономистов не упоминал.

Процесс выдвижения кандидатур начинается в сентябре и заканчивается 31 января следующего года. Их имена не разглашают в течение 50 лет. Выдвигать претендентов могут члены Королевской академии наук, члены Нобелевского комитета по экономики, лауреаты этой премии прежних лет, профессора университетов и вузов Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии, заведующие кафедрами экономики по меньшей мере шести университетов или институтов, выбранных Академией наук Швеции, другие ученые, от которых академия сочтет нужным принять предложения.

Из 78 обладателей данной премии 57 являются американцами. Среди всех лауреатов только одна женщина - Элинор Остром, получившая премию в 2009 году.

Средний возраст лауреата - 67 лет. Самым молодым обладателем награды сейчас является американский экономист Кеннет Эрроу, который получил премию в 1972 году в 51 год, самый старый - американец Леонид Гурвич, удостоенный почетной награды в 2007 году в возрасте 90 лет.

В 1975 году лауреатом Нобелевской премии по экономике стал советский математик и экономист Леонид Канторович (1912-1986) "за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов". В 1971 году премию получил американский экономист Саймон Кузнец (1901-1985), родившийся в городе Пинске, расположенном на территории современной Белоруссии, в 1973 году - американец Василий Леонтьев (1905-1999), родившийся в Петербурге.

Потомки Нобеля недовольны

Доктор юриспруденции Петер Нобель считает, что премия по экономике не соответствует духу и букве "тщательно продуманного завещания" Альфреда Нобеля, письма которого свидетельствуют о том, что он не любил экономистов. Кроме того, убежден Петер Нобель, премией банка награждают зачастую западные экономические исследования.

В свою очередь глава "Общества семьи Нобелей" Томас Тюден полагает, что премию Государственного банка Швеции следовало бы вообще отделить от Нобелевских премий, указанных в завещании Альфреда Нобеля.