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Трюдо обсудит с Трампом торговый спор Boeing и Bombardier

Экономика и бизнес
9 октября, 0:31 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 9, октября. /ТАСС

Премьер Канады и президент США встретятся в Вашингтоне 10-11 октября во время визита Джастина Трюдо в Соединенные Штаты

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ОТТАВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудит с президентом США Дональдом Трампом торговый спор между американским авиапроизводителем Boeing и канадской компанией Bombardier во время своего визита в Вашингтон 10-11 октября. Об этом в воскресенье заявила глава канадского МИД Христя Фриланд в эфире телеканала CTV.

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"Это очень важный вопрос для премьер-министра и я предполагаю, что премьер его будет поднимать [во время беседы с Трампом]", - сказал она. Фриланд также выразила свое мнение относительно спора между Boeing и Bombardier. "Лично я не чувствовала бы себя спокойно, тратя деньги канадских налогоплательщиков на компанию, которая нападает на нашу аэрокосмическую отрасль", - заметила министр.

Ранее сообщалось, что Трюдо посетит на этой неделе США и Мексику (12-13 октября), где, в частности, обсудит с лидерами этих стран будущее Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Четвертый раунд консультаций по НАФТА состоится в Вашингтоне 11-15 октября. Третий раунд переговоров проходил в Оттаве с 23 по 27 сентября и, согласно трехстороннему заявлению его участников, завершился "значительным прогрессом".

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Персоны
Трюдо, Джастин Трамп, Дональд Фриланд, Христя
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