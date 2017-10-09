Трюдо обсудит с Трампом торговый спор Boeing и Bombardier

ОТТАВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудит с президентом США Дональдом Трампом торговый спор между американским авиапроизводителем Boeing и канадской компанией Bombardier во время своего визита в Вашингтон 10-11 октября. Об этом в воскресенье заявила глава канадского МИД Христя Фриланд в эфире телеканала CTV.

"Это очень важный вопрос для премьер-министра и я предполагаю, что премьер его будет поднимать [во время беседы с Трампом]", - сказал она. Фриланд также выразила свое мнение относительно спора между Boeing и Bombardier. "Лично я не чувствовала бы себя спокойно, тратя деньги канадских налогоплательщиков на компанию, которая нападает на нашу аэрокосмическую отрасль", - заметила министр.

Ранее сообщалось, что Трюдо посетит на этой неделе США и Мексику (12-13 октября), где, в частности, обсудит с лидерами этих стран будущее Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Четвертый раунд консультаций по НАФТА состоится в Вашингтоне 11-15 октября. Третий раунд переговоров проходил в Оттаве с 23 по 27 сентября и, согласно трехстороннему заявлению его участников, завершился "значительным прогрессом".