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Кабмин выделил дополнительные 526,3 млн рублей на поддержку многодетных семей в регионах

Экономика и бизнес
9 октября, 6:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Дополнительные субсидии распределят между 25 регионами

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 25 субъектам РФ дополнительных субсидий в размере 526,3 млн рублей на ежемесячные выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

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"По информации Минтруда России, в ряде субъектов Федерации увеличилось по сравнению с прогнозными данными количество детей, в связи с рождением которых производится выплата. В связи с этим подписанным распоряжением распределены дополнительные субсидии на софинансирование выплаты 25 субъектам Федерации в объеме 526,3 млн рублей из средств, зарезервированных на эти цели Минфину России в федеральном бюджете на 2017 год", - говорится в сопроводительной записке к документу.

Отмечается, что изначально в 2017 году из бюджета на эти цели 50 регионам было распределено 15,8 млрд рублей. С учетом дополнительных средств общий объем субсидий составит порядка 16,35 млрд рублей. Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 5 октября.

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