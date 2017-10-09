Кабмин выделил дополнительные 526,3 млн рублей на поддержку многодетных семей в регионах

Кабмин выделил дополнительные 526,3 млн рублей на поддержку многодетных семей в регионахЭкономика и бизнес 9 октября, 6:57
В Москве и области ожидаются дождь и до 14 градусов теплаМосква 9 октября, 6:25
Американский сенатор заявил, что действия Трампа грозят третьей мировой войнойМеждународная панорама 9 октября, 6:17
Российские гимнасты начали новый олимпийский цикл с третьего места на чемпионате мираСпорт 9 октября, 5:33
Передача Бучневича помогла "Рейнджерс" обыграть "Монреаль" в матче НХЛСпорт 9 октября, 4:51
Эр-Рияд уверен, что военное сотрудничество Саудовской Аравии и РФ будет развиватьсяМеждународная панорама 9 октября, 4:33
Пожар в Ростове-на-Дону уничтожил 6 тыс. кв. м крупнейшего рынка городаПроисшествия 9 октября, 3:47
Продюсер "Убить Билла" и "Крика" уволен после обвинений в домогательствахОбщество 9 октября, 3:06
Крейсер "Варяг" и подлодка "Томск" в ходе тренировки выполнили стрельбу крылатыми ракетамиАрмия и ОПК 9 октября, 2:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 25 субъектам РФ дополнительных субсидий в размере 526,3 млн рублей на ежемесячные выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.
"По информации Минтруда России, в ряде субъектов Федерации увеличилось по сравнению с прогнозными данными количество детей, в связи с рождением которых производится выплата. В связи с этим подписанным распоряжением распределены дополнительные субсидии на софинансирование выплаты 25 субъектам Федерации в объеме 526,3 млн рублей из средств, зарезервированных на эти цели Минфину России в федеральном бюджете на 2017 год", - говорится в сопроводительной записке к документу.
Отмечается, что изначально в 2017 году из бюджета на эти цели 50 регионам было распределено 15,8 млрд рублей. С учетом дополнительных средств общий объем субсидий составит порядка 16,35 млрд рублей. Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 5 октября.