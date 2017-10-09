Кабмин выделил дополнительные 526,3 млн рублей на поддержку многодетных семей в регионах

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 25 субъектам РФ дополнительных субсидий в размере 526,3 млн рублей на ежемесячные выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

"По информации Минтруда России, в ряде субъектов Федерации увеличилось по сравнению с прогнозными данными количество детей, в связи с рождением которых производится выплата. В связи с этим подписанным распоряжением распределены дополнительные субсидии на софинансирование выплаты 25 субъектам Федерации в объеме 526,3 млн рублей из средств, зарезервированных на эти цели Минфину России в федеральном бюджете на 2017 год", - говорится в сопроводительной записке к документу.

Отмечается, что изначально в 2017 году из бюджета на эти цели 50 регионам было распределено 15,8 млрд рублей. С учетом дополнительных средств общий объем субсидий составит порядка 16,35 млрд рублей. Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 5 октября.