Кабмин выделил 400 млн рублей на реконструкцию набережной в Комсомольске-на-Амуре

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета субсидии в размере 400 млн рублей на реконструкцию набережной в Комсомольске-на-Амуре. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.
"Подписанным распоряжением средства в объеме 400 млн рублей направляются Хабаровскому краю на реконструкцию набережной реки Амур в Комсомольске-на-Амуре протяженностью 2,8 км", - говорится в сопроводительной записке.
Средства будут направлены на демонтажные и культурологические работы, укрепление берега и строительство временных сооружений.