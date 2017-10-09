Кабмин выделил 400 млн рублей на реконструкцию набережной в Комсомольске-на-Амуре

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета субсидии в размере 400 млн рублей на реконструкцию набережной в Комсомольске-на-Амуре. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением средства в объеме 400 млн рублей направляются Хабаровскому краю на реконструкцию набережной реки Амур в Комсомольске-на-Амуре протяженностью 2,8 км", - говорится в сопроводительной записке.

Средства будут направлены на демонтажные и культурологические работы, укрепление берега и строительство временных сооружений.