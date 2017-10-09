Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин выделил 400 млн рублей на реконструкцию набережной в Комсомольске-на-Амуре

Экономика и бизнес
9 октября, 7:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Средства, в частности, будут направлены на укрепление берега и строительство временных сооружений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета субсидии в размере 400 млн рублей на реконструкцию набережной в Комсомольске-на-Амуре. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением средства в объеме 400 млн рублей направляются Хабаровскому краю на реконструкцию набережной реки Амур в Комсомольске-на-Амуре протяженностью 2,8 км", - говорится в сопроводительной записке.

Средства будут направлены на демонтажные и культурологические работы, укрепление берега и строительство временных сооружений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Лос-Анджелесе установили памятник актеру Антону Ельчину
2
Пожар в ТЦ "Синдика" локализован
3
La Stampa: Берлускони приезжал в Сочи на юбилей Путина и привез ему подарок
4
Американский сенатор заявил, что действия Трампа грозят третьей мировой войной
5
Пожар в Ростове-на-Дону уничтожил 6 тыс. кв. м крупнейшего рынка города
6
Акунин дописал заключительную книгу серии о Фандорине
7
Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама