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Таиланд вернулся в список стран, соответствующих нормам авиационной безопасности ICAO

Экономика и бизнес
9 октября, 9:20 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 9, октября. /ТАСС

На фоне сообщений о снятии ограничения акции крупнейших авиакомпаний продемонстрировали рост от 5 до 6%

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БАНГКОК, 9 октября. /ТАСС/. Нормы авиационной безопасности Таиланда после почти двухлетнего перерыва вновь признаны соответствующими требованиям и стандартам Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO). Об этом в понедельник сообщило управление гражданской авиацией королевства.

Небольшой красный флажок, означающий несоответствие системы управления отраслью международным стандартам, появился на сайте ICAO напротив Таиланда в списке стран, прошедших аудит авиационной безопасности еще 18 июня 2015 года. Этому предшествовала проверка со стороны ICAO, в результате которой комиссия выявила более 30 нарушений норм авиационной безопасности.

"Красный флаг" от ICAO, в частности, препятствовал согласованию новых международных маршрутов для таиландских компаний. "Снятие "красного флага" является поворотным моментом для авиационной индустрии Таиланда", - говорится в заявлении управления гражданской авиацией страны, размещенной на сайте организации. Как пишет газета Bangkok Post, на фоне сообщений о снятии ограничения акции крупнейших таиландский авиакомпаний в понедельник продемонстрировали рост от 5 до 6%.

Большинство претензий со стороны ICAO к авиационной безопасности в Таиланде касались действующих в королевстве регламентов. В частности, в ICAO увидели конфликт интересов в том, что управление гражданской авиации королевства одновременно выполняет функции регулятора и оператора провинциальных аэропортов. Предупреждения также были даны в связи с ненадлежащим функционированием системы по выдаче лицензий для воздушного транспорта.

После того, как ICAO сделала предупреждение Таиланду, профильные авиационные агентства Китая, Японии и Кореи отказались согласовывать таиландским перевозчикам новые регулярные и чартерные рейсы. Это привело к кратковременному кризису в 2015 году в отрасли накануне традиционного для Таиланда апрельского сезона массовых отпусков.

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