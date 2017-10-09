Врио губернатора Приморья и Заксобрание совместно будут работать над проектом бюджета края

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Одним из первоочередных вопросов, которыми совместно займутся врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и Законодательное собрание края, станет подготовка проекта бюджета на 2018 и последующие годы. Об это сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона по итогам встречи Тарасенко с председателем парламента региона Александром Роликом.

"Одним из первоочередных вопросов для совместной работы была обозначена подготовка проекта бюджета на 2018 и последующие годы. Стороны сошлись во мнении, что главный финансовый документ региона должен быть направлен на дальнейшее социально-экономическое развитие края и ориентирован на то, чтобы жители Приморья чувствовали поддержку власти", - говорится в сообщении.

Также Тарасенко и Ролик договорились о совместном рассмотрении исполнения органами исполнительной власти краевого бюджета по итогам девяти месяцев года.

Кроме того, врио губернатора Приморья отметил, что для совместного решения проблем, волнующих жителей края, он намерен изучить, насколько качественно парламентариями исполняются обещания, данные народу.

По его словам, одна из основных задач - обеспечение населения хорошими рабочими местами, а также повышение благосостояния жителей Приморья, поскольку "в крае готовят огромное количество специалистов, однако многие из них после окончания обучения уезжают работать за границу и в центральные регионы России".