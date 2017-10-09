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Орешкин получил более 400 резюме в Facebook

Экономика и бизнес
9 октября, 9:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Министр экономического развития в пятницу сообщил о трудностях с высококвалифицированными кадрами и предложил всем желающим работать в МЭР прислать ему резюме

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин за выходные дни получил более 400 резюме после предложения всем желающим присылать их лично в Facebook. Об этом он сообщил в социальной сети.

"На все сообщения в мессенджере ответил вчера ночью. Общее количество резюме перевалило за 400! Первичную обработку прошло 264", - написал министр.

Орешкин 6 октября на форуме "Атланты" заявил, что Минэкономразвития испытывает трудности с высококвалифицированными кадрами и предложил всем желающих работать в МЭР прислать резюме в Facebook. Тогда Орешкин подчеркнул, что работать придется за "не сильно высокую" зарплату, но зато возможно добиваться общественного признания.

Глава МЭР в посте в Facebook подчеркнул, что отдаст приоритет резюме, поступившим до 11 октября. Министр поделился, что рад большому количеству молодых людей, желающих присоединиться к команде МЭР. Четверть резюме была прислана людьми в возрасте 31-35 лет, еще 16% - от 26 до 30 лет и 7% - до 25 лет.

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Орешкин, Максим Станиславович
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