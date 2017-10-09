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Программа перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа" завершена

Экономика и бизнес
9 октября, 9:40 дата обновления: 9 октября, 9:42 UTC+3

Как сообщает Минтранс, всего перевезено более 36 тыс. человек

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Программа по перевозке туристов и пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа" в целом завершена, перевезено более 36 тыс. человек, говорится в сообщении Минтранса РФ.

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Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

"Программа по перевозке туристов и пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа" в целом завершена, - отмечается в сообщении. - Всего с 26 сентября по 08 октября включительно на внутренних и международных рейсах было перевезено более 36 тыс. человек, из которых порядка 5 тыс. человек перевезены иностранными авиакомпаниями, 17,5 тыс. - "ВИМ-Авиа", остальные пассажиры другими российским авиаперевозчиками".

Перевозки "ВИМ-Авиа" с 16 октября будут полностью прекращены. "С начала текущей недели полеты практически прекращены. Остались единичные регулярные рейсы в города Дальнего Востока, которые будут выполняться по отдельным дням до 15 октября. С 16 октября все перевозки будут полностью завершены. Оперативный штаб продолжит свою круглосуточную работу до окончания всех перевозок авиакомпании "ВИМ-Авиа", - отмечается в сообщении.

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