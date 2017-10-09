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"Роснефть" закрыла сделку по покупке доли в газовом месторождении Зохр в Египте

Экономика и бизнес
9 октября, 10:27 дата обновления: 9 октября, 10:40 UTC+3

Речь идет об участии в разработке крупнейшего месторождения в Средиземном море

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" закрыла сделку по приобретению у итальянской Eni S.p.A 30% доли в концессионном соглашении на разработку египетского месторождения Зохр - крупнейшего газового месторождения в Средиземном море, говорится в сообщении нефтяной компании.

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"Стоимость приобретения доли составит 1,125 млрд долларов. Компания также компенсирует Eni свою долю в понесенных исторических затратах по проекту", - отмечается в пресс-релизе.

Разработку месторождения "Роснефть" будет вести вместе с партнерами - Eni (60% доля) и BP (10% доля).

Ранее источник в компании сообщал ТАСС, что "Роснефть" будет экспортировать газ с месторождения Зохр в страны Европы и Ближнего Востока.

По словам источника, речь идет о существенных объемах производства - "порядка 9 млрд кубометров газа будет в доли "Роснефти", и это базовая модель разработки без потенциала доразведки". Источник пояснил, что месторождение имеет очень серьезный потенциал доразведки.

О проекте

В конце 2016 года совет директоров "Роснефти" одобрил покупку у Eni доли в газовом блоке Шорук на шельфе Египта. В частности, была одобрена покупка 30% доли в договоре концессии по блоку Шорук в Египте, а также покупка 15% акций в совместном предприятии, созданном IEOC Production B.V. и Egyptian Natural Gas Holding Company, являющемся оператором проекта на этапе разработки. Совокупные инвестиции "Роснефти" в проект за четыре года могут составить 4,5 млрд долларов.

Газовое месторождение Zohr на шельфе Египта было открыто в 2015 году компанией Eni. Площадь месторождения составляет 231 кв. км, а его геологические запасы превышают 850 млрд кубометров.

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