"Роснефть" закрыла сделку по покупке доли в газовом месторождении Зохр в Египте

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" закрыла сделку по приобретению у итальянской Eni S.p.A 30% доли в концессионном соглашении на разработку египетского месторождения Зохр - крупнейшего газового месторождения в Средиземном море, говорится в сообщении нефтяной компании.

"Стоимость приобретения доли составит 1,125 млрд долларов. Компания также компенсирует Eni свою долю в понесенных исторических затратах по проекту", - отмечается в пресс-релизе.

Разработку месторождения "Роснефть" будет вести вместе с партнерами - Eni (60% доля) и BP (10% доля).

Ранее источник в компании сообщал ТАСС, что "Роснефть" будет экспортировать газ с месторождения Зохр в страны Европы и Ближнего Востока.

По словам источника, речь идет о существенных объемах производства - "порядка 9 млрд кубометров газа будет в доли "Роснефти", и это базовая модель разработки без потенциала доразведки". Источник пояснил, что месторождение имеет очень серьезный потенциал доразведки.

О проекте

В конце 2016 года совет директоров "Роснефти" одобрил покупку у Eni доли в газовом блоке Шорук на шельфе Египта. В частности, была одобрена покупка 30% доли в договоре концессии по блоку Шорук в Египте, а также покупка 15% акций в совместном предприятии, созданном IEOC Production B.V. и Egyptian Natural Gas Holding Company, являющемся оператором проекта на этапе разработки. Совокупные инвестиции "Роснефти" в проект за четыре года могут составить 4,5 млрд долларов.

Газовое месторождение Zohr на шельфе Египта было открыто в 2015 году компанией Eni. Площадь месторождения составляет 231 кв. км, а его геологические запасы превышают 850 млрд кубометров.