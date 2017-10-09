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Первый зампред правления: Почта Банк активно включается в жизнь регионов Северного Кавказа

Экономика и бизнес
9 октября, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Сейчас у банка свыше тысячи точек присутствия в СКФО

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Первый заместитель президента "Почта банка" Георгий Горшков

Первый заместитель президента "Почта банка" Георгий Горшков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Почта Банк, правление которого намерено до конца года открыть не менее 200 точек присутствия - центров и отделений при "Почте России", - активно включается в жизнь людей регионов Северного Кавказа. Такое мнение озвучил ТАСС первый заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

"До конца текущего года по сети своего присутствия мы станем самым крупным банком, что людям, конечно, будет удобно. Это будет значить, что можно получать зарплату или пенсию на счета, можно снимать наличные, можно вносить наличные. Мы уже подключили платежи за газ, которые можно со своего счета осуществлять, в процессе подключения находятся другие коммунальные организации, мы участвуем в программе правительства по выплате компенсаций хозяйствам, которые пострадали при сходе селей, то есть мы активно включаемся в социальную жизнь Северного Кавказа", - сказал он.

"В Северо-Кавказском федеральном округе у нас уже больше тысячи точек присутствия. И 50 точек, которые мы откроем в Чеченской республике до конца этого года, - это только начало. По стратегии мы должны появиться в каждом втором отделении почтовой связи и, таким образом, самые базовые и, одновременно с этим инновационные банковские услуги станут доступны и жителям городов, и жителям сел", - пояснил Горшков.

Он отметил, что во многом руководство Почта Банка ориентируется на пожилых людей. "Каждый раз, когда мы создаем новую услугу в нашем мобильном приложении, мы думаем в том числе и о пожилых гражданах, стараемся создавать экранные формы таким образом, чтобы можно было прочитать, что там написано. Но, конечно же, одной из причин, почему мы создаем такую большую физическую сеть присутствия в отделениях почтовой в связи и является то, что 30-40% нашей клиентской базы - это пенсионеры", - добавил Горшков.

Почта Банк создан в январе 2016 года, имеет порядка 12 тыс. центров и отделений по всей России, причем 70% из них находится в селах и малых городах. Клиентам банка доступны сберегательные счета, срочные вклады, платежи и переводы, интернет-банк и мобильный банк, открытие расчетных и кредитных карт, получение кредитов, пенсионные счета, страховые и сервисные продукты.

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