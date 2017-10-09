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ЯНАО начнет продажу облигаций на 1 млрд рублей 18 октября

Экономика и бизнес
9 октября, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Купить ценные бумаги можно будет до 22 декабря этого года

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) начнет продажу облигаций внутреннего государственного займа для населения на общую сумму 1 миллиард рублей 18 октября. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в департаменте финансов правительства региона.

"Правительство ЯНАО выпускает облигации государственного внутреннего займа с гарантированной доходностью в 9,25% годовых. Продажи облигаций стартуют 18 октября. Каждый гражданин РФ сможет купить ценные бумаги региона и в течение пяти лет получать по ним стабильный доход. Начисляться проценты по облигациям будут ежеквартально", - сообщили в департаменте.

Купить ценные бумаги можно будет до 22 декабря 2017 года. "Общий объем облигационного выпуска составляет 1 миллиард рублей. Сохранность вложенных в облигации средств гарантируется бюджетом Ямало-Ненецкого автономного округа. Также округ гарантирует выплаты всем своим имуществом", - отметили в департаменте.

По прогнозам правительства региона, данная мера позволит вовлечь ямальцев и всех россиян в процесс инвестирования в финансовые инструменты с низким уровнем риска, быть соучастными в реализации стратегически важных для страны арктических проектов.

Продажей облигаций займутся Газпромбанк и Запсибкомбанк. Номинал одной облигации будет равняться одной тысяче рублей. "Минимальный объем покупки будет составлять 30 штук, как и при покупке гособлигаций РФ", - добавили в департаменте.

Дефицит бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2017 году сократится на 25% - с 16 миллиардов рублей в 2016 году до 12 миллиардов рублей в 2017 году. Прогнозируемый объем доходов на нынешний год - 140 миллиардов рублей, расходы - 152 миллиардов рублей.

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