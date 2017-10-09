Дефицит федерального бюджета РФ за 9 месяцев уменьшился в 6 раз

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ в январе - сентябре 2017 года составил 268,13 трлн рублей, что в 5,9 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года (1,58 трлн руб.). Это следует из материалов Федерального казначейства.
В частности, расходы бюджета на 1 октября составили 11,238 трлн рублей, доходы - 10,970 трлн рублей.
Наибольшие расходы отмечены по статьям "социальная политика" (3,812 трлн рублей), "национальная оборона" (1,847 трлн рублей) и "национальная экономика" (1,440 трлн рублей).