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Немецкие специалисты изучат производство ямальской оленины

Экономика и бизнес
9 октября, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Переговоры по данному вопросу состоялись в Дюссельдорфе, где сейчас проходят Дни Ямала

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Немецкие специалисты в ноябре посетят мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где планируют наладить экспорт ямальской оленины. Переговоры по данному вопросу состоялись в Дюссельдорфе, где сейчас проходят Дни Ямала, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"В начале ноября немецкие переработчики намерены посетить ямальский комплекс "Паюта". Специалисты смогут оценить возможности предприятия в части технологии заготовки мяса, а также дать рекомендации по разделке в соответствии с требованиями страны-экспортера. Дата начала поставок оленины и их объемы пока не называются", - сообщили там со ссылкой на директора департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО Виктора Югай.

В настоящее время комплекс проходит процедуру сертификации, необходимую для поставок продукции в страны ЕС, и может стать вторым предприятием ЯНАО, экспортирующим ямальскую оленину за границу.

"Начиная с 2008 года, предприятием "Ямальские олени" было отправлено более трех тыс. тонн оленины в страны Европы - Швецию, Германию, Финляндию (в частности, в Германию из общего объема было поставлено почти 700 тонн мяса). Опыт Ямала этим летом был рекомендован Минсельхозом РФ к внимательному изучению в части поставок мяса северного оленя за границу. Сегодня помимо Ямала их осуществляет только Республика Коми", - добавили в пресс-службе.

Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" функционирует с 2013 года на территории Приуральского района. Предприятие специализируется на убое и глубокой переработке мяса оленя. Ежегодно комплекс выпускает около 150 тонн продукции.

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