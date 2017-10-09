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Дочерняя компания Toyota запустит производство грузовых автомобилей в Подмосковье

Экономика и бизнес
9 октября, 11:20 UTC+3 КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСК 9, октября /ТАСС

В 2019 году в регионе начнут создавать грузовики Hino, которые будут предназначены как для российского рынка, так и для экспорта в страны ближнего зарубежья

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© EPA/EVERETT KENNEDY BROWN

КРАСНОГОРСК, 9 октября /ТАСС/. Японская компания по автомобилестроению Hino Motors, Ltd., которая является частью Toyota Group, планирует начать производство крупноузловой сборки грузовых автомобилей на территории Московской области в 2019 году. Соглашение о взаимодействии подписали в понедельник заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев и президент ООО "Хино Моторс Сэйлс" Хироюки Омори, передает корреспондент ТАСС.

"Ваша команда работала очень профессионально, вникая в детали. И, со своей стороны, мы старались предоставить все необходимые данные для практической реализации проекта. Для нас большая честь, что вы приняли решение о производстве здесь, в Подмосковье. Мы готовы к сотрудничеству, открыты. Уверен, что завод ждет успех. Мы постараемся сделать все от нас зависящее", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В свою очередь, исполнительный вице-президент, член совета директоров Hino Motors Ltd. Сатору Мори считает, что потенциал для дальнейшего развития рынка очень велик. "Мы решили построить завод именно в Московской области, регионе, обладающем самым большим спросом на грузовики и также высококвалифицированным персоналом", - сказал Мори.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев отметил, что грузовики Hino будут производиться не только для российского рынка, но и для ближнего зарубежья.

"Завод строится с потенциалом для возможного экспорта. Кроме того, сегодня обсуждали возможность расширения завода в случае, если спрос будет способствовать этому", - сказал он.

О предприятии

Как уточняется в пояснительных материалах пресс-службы губернатора и правительства Московской области, производство мало- и среднетоннажных грузовых автомобилей марки Hino серий 300 и 500 начнется в третьем квартале 2019 года. Для этого японская компания намерена вложить в производство в Подмосковье около $17 млн инвестиций, локализовав свое производство в Химках.

Строительство завода общей площадью 12 тыс. квадратных метров планируется начать во втором квартале 2018 года и завершить в четвертом квартале того же года. Производственная мощность составит около 2 тыс. единиц в год. Предприятие создаст около 50 новых рабочих мест, уточняется в материалах пресс-службы.

Компания Hino Motors, Ltd. - один из крупнейших в Японии изготовителей грузовых автомобилей и автобусов. С 1960-х годов является отделением корпорации Toyota.

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