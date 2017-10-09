Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Все сотрудники государственных учреждений Дагестана перешли на карты "Мир"

Экономика и бизнес
9 октября, 11:20 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 9, октября. /ТАСС

Проблем с использованием карт нет, отметил Юсуп Малламагомедов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Петр Ковалев/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 9 октября. /ТАСС/. Все сотрудники государственных учреждений Дагестана перешли на карты платежной системы "Мир". Об этом сообщил в понедельник ТАСС замминистра транспорта, энергетики и связи республики Юсуп Малламагомедов.

"Сейчас все сотрудники государственных учреждений получили карты "Мир", в том числе я сам. Они позволяют осуществлять абсолютно идентичные операции по сравнению с теми картами, которые были до этого - Visa и MasterCard. Понятно, что есть ограничения работы за пределами России, но пока проблем с пользованием не видно", - сказал он.

Сложности использования карт могут испытывать жители горных районов Дагестана, что связано с сокращением присутствия банков на этих территориях, отметил чиновник. "Единственная проблема внедрения карт в горных районах - вопрос присутствия Сбербанка или других банков. В горных районах с небольшим населением банки немного сворачивают деятельность и сводят к минимуму свое присутствие", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас будет осуществляться перевод на карты "Мир" пенсионеров и работников коммерческого сектора. Малламагомедов отметил, что эта процедура может быть завершена в 2018 году.

Как сообщали ТАСС в Южном главном управлении Банка России, количество выданных в регионах Северо-Кавказского федерального округа карт платежной системы "Мир" выросло в течение первых шести месяцев этого года в 20 раз - до 325 тысяч.

О карте "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам банка "Россия", его дочерней организации Собинбанк, а также СМП Банка. С проблемами в обслуживании карт столкнулись и некоторые другие банки, в частности Инвесткапиталбанк. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015-го).

15 декабря 2015 года Банк России и "Национальная система платежных карт" объявили о начале эмиссии карт платежной системы "Мир". Первые бесконтактные карты "Мир" были выпущены Сбербанком в сентябре 2017 года.

Принципы работы карты не отличаются от иностранных аналогов. Существуют три типа карт "Мир": дебетовые (только для оплаты в интернете), классические (стандартный набор функций) и премиальные (расширенная программа привилегий, включая кешбэк).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
2
AFP: умер актер Жан Рошфор
3
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" России
6
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама