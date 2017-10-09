Все сотрудники государственных учреждений Дагестана перешли на карты "Мир"

МАХАЧКАЛА, 9 октября. /ТАСС/. Все сотрудники государственных учреждений Дагестана перешли на карты платежной системы "Мир". Об этом сообщил в понедельник ТАСС замминистра транспорта, энергетики и связи республики Юсуп Малламагомедов.

"Сейчас все сотрудники государственных учреждений получили карты "Мир", в том числе я сам. Они позволяют осуществлять абсолютно идентичные операции по сравнению с теми картами, которые были до этого - Visa и MasterCard. Понятно, что есть ограничения работы за пределами России, но пока проблем с пользованием не видно", - сказал он.

Сложности использования карт могут испытывать жители горных районов Дагестана, что связано с сокращением присутствия банков на этих территориях, отметил чиновник. "Единственная проблема внедрения карт в горных районах - вопрос присутствия Сбербанка или других банков. В горных районах с небольшим населением банки немного сворачивают деятельность и сводят к минимуму свое присутствие", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас будет осуществляться перевод на карты "Мир" пенсионеров и работников коммерческого сектора. Малламагомедов отметил, что эта процедура может быть завершена в 2018 году.

Как сообщали ТАСС в Южном главном управлении Банка России, количество выданных в регионах Северо-Кавказского федерального округа карт платежной системы "Мир" выросло в течение первых шести месяцев этого года в 20 раз - до 325 тысяч.

О карте "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам банка "Россия", его дочерней организации Собинбанк, а также СМП Банка. С проблемами в обслуживании карт столкнулись и некоторые другие банки, в частности Инвесткапиталбанк. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015-го).

15 декабря 2015 года Банк России и "Национальная система платежных карт" объявили о начале эмиссии карт платежной системы "Мир". Первые бесконтактные карты "Мир" были выпущены Сбербанком в сентябре 2017 года.

Принципы работы карты не отличаются от иностранных аналогов. Существуют три типа карт "Мир": дебетовые (только для оплаты в интернете), классические (стандартный набор функций) и премиальные (расширенная программа привилегий, включая кешбэк).