Первый катамаран из углепластика начали испытывать на заводе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Первый пассажирский катамаран вместимостью 150 пассажиров из углепластика начали испытывать на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба завода.

"На Средне-Невском судостроительном заводе начались испытания первого пассажирского катамарана проект 23290 с корпусом из углепластика", - сказано в сообщении.

Первый пассажирский катамаран проекта 23290 "Грифон" с корпусом из углепластика отечественного производства вместимостью 150 пассажиров выполнен в целях освоения новых технологий по заказу Минпромторга. Дальность плавания судна составляет 1000 км. Максимальная скорость - 29,5 узлов. Катамаран может эксплуатироваться при высоте волны 2 м (мореходность 4 балла).

Ранее сообщалось, что кубинская компания, название которой пока не раскрывается, планирует заказать у завода четыре пассажирских катамарана, рассчитанных на 250 человек каждый, из композитного материала - углепластика. Первую поездку с пассажирами от Шлисенбурга до Петергофа и обратно судно совершит 20 октября. Предполагается также использовать катамаран для перевозки болельщиков во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Средне-Невский судостроительный завод - одно из ведущих предприятий судостроительной отрасли России. В числе его продуктов - тральщики "Александрит" проекта 12700, которые имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Тральщики спроектированы ЦМКБ "Алмаз".