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Суд прекратил дело по иску Тинькова к блогерам и снял запрет на распространение видео

Экономика и бизнес
9 октября, 11:38 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 9, октября. /ТАСС

Решение принято на основании поступившего от банкира заявления об отказе от иска

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© Сергей Коньков/ТАСС

КЕМЕРОВО, 9 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова прекратил производство по иску председателя совета директоров Тинькофф банка Олега Тинькова о защите чести и достоинства к блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину, а также снял запрет на распространение видео о банкире, передает корреспондент ТАСС с заседания суда в понедельник.

Решение суд принял на основании поступившего от Тинькова заявления об отказе от иска. Ранее банкир потребовал взыскать солидарно с блогеров 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. "Суд определил - прекратить производство по делу по иску Тинькова Олега Юрьевича <...> о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда в связи с отказом от иска и принятия его судом", - сказала судья Елена Исакова.

Суд также отменил принятые обеспечительные меры - запрет на распространение видео и блокировку ссылки на него (Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видеоматериала до решения суда - прим. ТАСС). "В связи с тем, что производство по делу прекращено, удовлетворено ходатайство стороны (истца - прим ТАСС) об отмене обеспечительных мер, принятых судом 30 августа по ходатайству Тинькова", - добавила Исакова.

На заседании представители Тинькова подтвердили, что поддерживают направленное заявление. Причины отказа от требований они не уточнили, от комментариев отказались. Тиньков и блогеры участия в заседании не принимали.

О конфликте банкира и блогеров

Как сообщалось ранее, в начале августа Печерский и Псковитин на канале Nemagia в YouTube, где выкладываются ролики в жанрах пародии и карикатуры, опубликовали видеоматериал о Тинькове. Публикация содержит выдержки из его интервью, комментарии блогеров о личности банкира и работе Тинькофф банка. В конце августа банк подал иск в Арбитражный суд Москвы и в Центральный районный суд Кемерова. Тиньков требовал с блогеров 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

В начале сентября сообщалось о том, что в Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видеоматериала. 13 сентября Псковитин в своем видеообращении в интернете сообщил, что у него в квартире проходят обыски по уголовному делу. На следующий день Тиньков в видеообращении на своей странице в соцсети "Вконтакте" сообщил, что готов отозвать иск о защите деловой репутации, если блогеры извинятся и удалят соответствующие видеоматериалы.

На 26 сентября сообщалось, что председатель совета директоров и основной акционер Тинькофф банка Олег Тиньков и сам Тинькофф банк подали заявления об отказе по всем возбужденным делам (гражданско-правовым и уголовному) в отношении блогеров.

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