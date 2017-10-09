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ЕС принял новый комплекс мер по обеспечению безопасности поставок газа

Экономика и бизнес
9 октября, 12:07 UTC+3

Брюссель получил полномочия проводить мониторинг газовых контрактов государств Евросоюза с третьими странами

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БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Совет ЕС утвердил в понедельник новый комплекс мер по обеспечению безопасности поставок газа на свою территорию, который включает мониторинг Брюсселем газовых контрактов государств Евросоюза с третьими странами. Как сообщила пресс-служба Совета ЕС, новые нормы начнут действовать через четыре дня после публикации в Официальном журнале ЕС, которая ожидается во вторник. Этот пакет обсуждался с 2015 года.

"Совет ЕС утвердил сегодня доработанные регуляторные меры по обеспечению безопасности поставок газа", - говорится в заявлении пресс-службы.

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