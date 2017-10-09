Комитет Госдумы поддержал проект, продлевающий налоговые льготы крупным инвестпроектам ДФО

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о продлении срока предоставления льготы по налогу на прибыль для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток, реализующих крупные инвестиционные проекты на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Для резидентов ТОР и свободного порта Владивосток продлевается срок выхода на применение льготного режима по налогу на прибыль организаций.

Проекты с объемом инвестиций более 500 млн рублей смогут переходить на льготный режим после пяти лет работы без прибыли, проекты более 1 млрд рублей - после шести лет, для особо крупных проектов, свыше 100 млрд, - после девяти лет. Сейчас такой срок составляет три года.

"Сейчас для резидентов ТОРов и резидентов свободного порта Владивосток по налогу на прибыль предусмотрено обнуление ставки по налогу на прибыль в течение пяти лет в части, зачисляемой в федеральный бюджет, и пониженная ставка по налогу на прибыль в части, зачисляемой в региональные бюджеты в течение пяти лет. Установлены льготные периоды, по истечении которых, даже если прибыль не получена, сроки начинают отсчитываться. В результате того, что для крупных инвестпроектов предполагается более продолжительный период выхода на проектную мощность, чем три года, для крупных инвестпроектов не всегда получается воспользоваться льготным периодом. Предлагается в целях поддержки крупных инвестпроектов увеличить сроки, по истечении которых начинается отсчет льготных периодов по налогу на прибыль", - пояснил на заседании комитета замглавы Минфина Илья Трунин.

Документ коснется, в частности, таких проектов, как строительство Амурского газоперерабатывающего завода компанией "Газпром" с общим объемом инвестиций 690 млрд рублей и Амурского газохимического комбината компанией "Сибур" в ТОР "Свободный", создание Восточного нефтехимического комплекса компанией "НК "Роснефть" в ТОР "Нефтехимический".