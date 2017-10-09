Комитет Госдумы поддержал законопроект о льготе по налогам для ОЭЗ Калининграда

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, устанавливающий льготы по налогу на прибыль и страховым взносам для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области.

Согласно проекту документа, для организаций, получивших статус резидентов ОЭЗ в Калининградской области, ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 0% и применяется в течение шести налоговых периодов (начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль). В течение следующих шести налоговых периодов ставка налога на прибыль организаций устанавливается в размере 10%.

Кроме того, законопроектом устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов для организаций, получивших статус резидента ОЭЗ в Калининградской области, при условии создания ими новых рабочих мест. Общий тариф страховых взносов составит 7,6%, в том числе 6% - в Пенсионный фонд России (ПФР), 1,5 % - в Фонд социального страхования (ФСС) и 0,1 % - в Фонд медицинского страхования (ФОМС). Пониженные тарифы могут использоваться плательщиками, включенными в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно.

Предельный срок применения пониженных тарифов - 31 декабря 2025 года.

По предварительным данным, сумма выпадающих доходов ПФР, ФСС и ФОМС составит в 2018 году 80 млн рублей, в 2019 году - 160 млн рублей, в 2020 году - 240 млн рублей, в 2021 году - 320 млн рублей.

Законопроект направлен на формирование благоприятного налогового режима для развития экономического и научного потенциала на территории Калининградской области, привлечения инвестиций в экономику региона, а также на создание финансовой базы для ускоренного социально- экономического развития области, говорится в пояснительной записке к проекту документа.