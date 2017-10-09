Промсвязьбанк не обращался в ЦБ за дополнительной ликвидностью

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Промсвязьбанк не обращался в Банк России за дополнительной ликвидностью, сообщил журналистам предправления банка Дмитрий Ананьев.
"Нет, мы не привлекаем от ЦБ никаких денег", - сказал он.
Кроме того, Ананьев сообщил, что отток средств из Промсвязьбанка по итогам сентября 2017 года находился на уровне около нулевой отметки.
"По сентябрю мы в принципе находимся в ситуации, близкой к нулю. Волатильность есть, но она уже не такая масштабная, как в августе", - сказал он.
При этом Ананьев отметил, что в начале августа наблюдались сильные колебания как оттока, так и притока средств.