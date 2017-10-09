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Премия памяти Нобеля присуждена за исследования в поведенческой экономике

Экономика и бизнес
9 октября, 12:57 UTC+3
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Материал из 1 страницы

СТОКГОЛЬМ, 9 октября. /ТАСС/. Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2017 год присуждена за "исследования в области поведенческой экономики". Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Премия была основана в 1968 году Государственным банком Швеции по случаю его 300-летия. Банк ежегодно отчисляет Нобелевскому фонду сумму, равную размеру одной Нобелевской премии. Формально эта награда Нобелевской считаться не может, поскольку ее учредитель Альфред Нобель, который, сам будучи предпринимателем, решал немало экономических вопросов, в своем завещании от 1895 года не упомянул сферу экономики.

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Нобелевская премия - 2017
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