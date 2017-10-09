Продажи легковых авто в РФ в сентябре выросли на 17,9%

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в сентябре 2017 года выросли на 17,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 148,371 тыс. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

При этом в январе - сентябре продажи увеличились на 10,6%, до 1,129 млн автомобилей.

"На рынке царит настроение, что позитивный тренд продолжится и в предстоящие месяцы. Соответственно, прогноз АЕБ на 2017 календарный год был изменен в сторону увеличения и равен сейчас 1,58 млн автомобилей - рост на 10,8% по сравнению с 2016 годом", - комментирует продажи автомобилей в России председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

По данным АЕБ, автомобили Lada остаются самыми продаваемыми по итогам сентября - реализовано 28,3 тыс. автомобилей отечественного бренда, что на 24% больше, чем годом ранее. В январе - сентябре продажи "АвтоВАЗа" увеличились на 17% в годовом выражении - до 221,2 тыс. авто. Далее следуют Kia (рост на 40% - до 18,8 тыс. к сентябрю 2016 года), Hyundai (+12%, до 15,9 тыс.), Renault (+22%, до 12,7 тыс.) и Volkswagen (+15%, до 8,1 тыс.)

Самой продаваемой моделью в сентябре стала Kia Rio - реализовано 10,4 тыс. машин этой модели. Второе место по популярности заняла Lada Granta (9,1 тыс. проданных машин), а третье - Lada Vesta (6,9 тыс. проданных авто). Четвертой по популярности стала Hyundai Solaris - реализовано 6,6 тыс. единиц. А замыкает пятерку лидеров Hyundai Creta с 5,8 тыс. проданных машин.