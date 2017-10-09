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ТЦ "Синдика" был застрахован в "ВТБ Страхование" на 4,2 млрд рублей

Экономика и бизнес
9 октября, 13:42 UTC+3

Компания примет решение о выплате после проведения экспертизы, в ходе которой будет установлено, соответствуют ли причины пожара условиям договора

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сгоревший в Москве строительный центр "Синдика" был застрахован в компании "ВТБ Страхование" на сумму 4,2 млрд рублей, сообщает страховщик.

"Договор страхования включает в себя риски утраты, гибели и повреждения имущества страхователя, в том числе при пожаре", - говорится в сообщении.

Для решения о выплате необходимо провести экспертизу и понять, соответствуют ли причины пожара условиям договора, отметили в компании. 

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"

"Выплата может быть осуществлена после проведения экспертизы, которая может занять от трех до шести месяцев. В случае положительного решения ориентировочная сумма выплаты составит до 4,2 млрд рублей. "ВТБ Страхование" обладает достаточными ресурсами, поэтому выплата страхового возмещения не окажет существенного влияния на финансовые показатели компании", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора компании Алексея Володина.

Ранее Всероссийский союз страховщиков предварительно оценивал сумму ущерба от пожара на "Синдике" в 5 млрд рублей

Также страховщики сообщают о первых обращениях владельцев пострадавших от пожара машин на парковке ТЦ.

В колл-центр "РЕСО-Гарантии" с вечера воскресенья поступило два телефонных обращения о поврежденных при пожаре автомобилях. "Один клиент застрахован по ОСАГО (и это, соответственно, не страховой случай), второй по КАСКО (пока только заявлена претензия, размер ущерба можно будет определить только после осмотра эксперта)", - сообщили ТАСС в компании.

В компанию "Согласие" обращений не поступало, при этом в компании не исключают, что клиенты могли быть среди арендаторов ТЦ.

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