Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкавказ РФ будет курировать эксперимент с курортным сбором

Экономика и бизнес
9 октября, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Средства от сбора пойдут на развитие инфраструктуры в регионах, где он будет взиматься

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минкавказ РФ будет ответственным ведомством за проведение эксперимента со взиманием курортного сбора в четырех "пилотных" регионах - в Крыму, Ставрополье, на Кубани и в Алтайском крае. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Определить Министерство РФ по делам Северного Кавказа федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", - говорится в документе.

В июле 2017 года Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Собранные средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры в этих регионах. В первый год размер курортного сбора не должен превышать 50 рублей с человека, в последующие - 100 рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
2
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
3
AFP: умер актер Жан Рошфор
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
6
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама