Минкавказ РФ будет курировать эксперимент с курортным сбором

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минкавказ РФ будет ответственным ведомством за проведение эксперимента со взиманием курортного сбора в четырех "пилотных" регионах - в Крыму, Ставрополье, на Кубани и в Алтайском крае. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Определить Министерство РФ по делам Северного Кавказа федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", - говорится в документе.

В июле 2017 года Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Собранные средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры в этих регионах. В первый год размер курортного сбора не должен превышать 50 рублей с человека, в последующие - 100 рублей.