Рогозин: все порты Крыма должны быть оборудованы станциями калибровки сигнала ГЛОНАСС

Болельщик с ДЦП, написавший письмо сборной России, получил предложение о работе в РФССпорт 9 октября, 15:59
Биография врио губернатора Омской области Александра БурковаБиографии и справки 9 октября, 15:59
Смолов считает, что в России к футбольной сборной никогда не будет идеального отношенияСпорт 9 октября, 15:57
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:48
СК возбудил второе дело по факту ДТП на железнодорожном переезде под ВладимиромДТП с автобусом и поездом под Владимиром 9 октября, 15:48
Черчесов: сборная Ирана по футболу такая же быстрая, как и команда Южной КореиСпорт 9 октября, 15:47
Торговый центр "Синдика". ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:29
Судебное разбирательство по делу футболиста М'Вила назначено на 22 ноябряСпорт 9 октября, 15:24
Итоги деятельности Виктора Назарова на посту губернатора Омской области. ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Все порты Крыма должны быть оборудованы станциями калибровки сигнала ГЛОНАСС, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на заседании Морской коллегии.
"Все порты Крыма, а также Севастополь и Балаклава должны быть оборудованы станциями калибровки сигнала ГЛОНАСС. У нас там сейчас пока дикое поле", - сказал вице-премьер.
Он напомнил, что недавно поднимал этот вопрос на одном из совещаний в РКС. По итогам того совещания подготовлен доклад президенту по совершенствованию системы ГЛОНАСС и точности сигнала.
Рогозин подчеркнул, что особенно важно осуществить оснащение таким высокоточным оборудованием крымские порты.
"Поэтому все яхты и все лоцманские проводки по бухте, будь то Балаклавская, или в Ялте, или в Севастополе должны быть обеспечены прежде всего ГЛОНАССом вплоть до сантиметров", - заключил он.