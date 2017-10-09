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Рогозин: все порты Крыма должны быть оборудованы станциями калибровки сигнала ГЛОНАСС

Экономика и бизнес
9 октября, 14:02 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, октября. /ТАСС

Также такими станциями должны быть оборудованы Севастополь и Балаклава

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СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Все порты Крыма должны быть оборудованы станциями калибровки сигнала ГЛОНАСС, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на заседании Морской коллегии.

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"Все порты Крыма, а также Севастополь и Балаклава должны быть оборудованы станциями калибровки сигнала ГЛОНАСС. У нас там сейчас пока дикое поле", - сказал вице-премьер.

Он напомнил, что недавно поднимал этот вопрос на одном из совещаний в РКС. По итогам того совещания подготовлен доклад президенту по совершенствованию системы ГЛОНАСС и точности сигнала.

Рогозин подчеркнул, что особенно важно осуществить оснащение таким высокоточным оборудованием крымские порты.

"Поэтому все яхты и все лоцманские проводки по бухте, будь то Балаклавская, или в Ялте, или в Севастополе должны быть обеспечены прежде всего ГЛОНАССом вплоть до сантиметров", - заключил он.

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