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Что такое поведенческая экономика и почему за нее дали Нобелевскую премию

Экономика и бизнес
9 октября, 18:38 UTC+3

Рассказываем о главных достижениях лауреата Нобелевской премии 2017 года по экономике

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Ричард Талер

Ричард Талер

© EPA-EFE/UNIVERSITY OF CHICAGO BOOTH SCHOOL OF BUSINESS

Нобелевская премия за 2017 год присуждена профессору Чикагского университета Ричарду Талеру. Он получил награду "за исследования в области поведенческой экономики", сообщил Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Вместе с редакцией научно-популярного портала "Чердак" разобрались, как эмоции влияют на экономические предпочтения людей, чем кружка ценнее шоколадки и сколько людей при эксперименте оказываются добрыми диктаторами.

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Что такое поведенческая экономика?

Экономика как наука работает с моделями — упрощенными схемами экономических агентов (людей, домохозяйств, фирм и так далее), в которых все их поведение может описываться несколькими уравнениями.

Одно из самых известных таких упрощений состоит в том, что человек принимает экономические решения, руководствуясь рациональными правилами и целями. Упрощенный подход позволяет моделировать поведение людей в самых разных условиях.

Но дело в том, что живые люди на практике далеко не всегда ведут себя рационально. Систематические, то есть наблюдаемые раз за разом у множества людей, отклонения от рационального поведения изучает поведенческая экономика.

Ричард Талер — один из самых известных поведенческих экономистов и, пожалуй, первый, кто начал заниматься исследованиями в этой области, рассказал ТАСС завлабораторией экспериментальной и поведенческой экономики НИУ ВШЭ Алексей Белянин.

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За какое именно исследование дали премию?

Премию дали не за какое-то конкретное открытие, а за совокупность исследований по поведенческой экономике.

Так, Ричард Талер ввел в обиход экономистов множество интересных инструментов. Например, он первым описал эффект владения (endowment effect), который проявляется в том, что человек больше ценит те вещи, которыми уже обладает. В классическом эксперименте  студенты чаще отказывались менять заранее подаренные им кружки на шоколадки, хотя, когда им предлагали просто выбрать между кружкой и шоколадкой, никаких особенных предпочтений они не выказывали.

Он же разработал теорию мысленной, или ментальной, бухгалтерии (mental accounting), которую ведет любой человек. В ней, например, расходы на продукты в магазине и на поход в ресторан легко могут проходить по разным статьям, хотя для рационального человека и то и другое — еда.

Более того, в голове у человека как объекта исследования поведенческой экономики одни и те же доллары могут оцениваться по-разному. Классический пример — одновременное наличие пополняемого депозита и долга по кредитной карте. Проценты по последней неизбежно будут выше, чем проценты по первому, так что рационально будет немедленно погасить долг по кредитке. Но учет накоплений в отдельной мысленной категории делает их более ценными.

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В каких областях применимы результаты работ Ричарда Талера?

Вместе с одним из своих соавторов, юристом Кассом Санстейном, Талер показал, как можно "подталкивать" людей к более рациональным экономическим действиям, и из этого выросла не только интересная книга, но и множество политических решений.

Внедрять поведенческую экономику в быт стали в США, Великобритании и еще 50 с лишним странах. В Белом доме появилась специальная команда поведенческих экономистов, которым разрешили аккуратно экспериментировать с государственными программами. Похожая группа работает и в Великобритании.

Кроме того, Ричард Талер вместе с коллегами разработал крайне популярную у экономистов игру в диктатора. В этой игре одному игроку предлагалось поделить со случайным и анонимным соперником 20 долларов одним из двух способов: взять себе 18 долларов из 20 или поделить поровну — по 10 долларов. Рациональный человек, не задумываясь, берет 18 долларов, но в экспериментах 76% студентов делили деньги поровну. Анализ исследований, в которых испытуемые играли в диктаторов, показал, что в среднем лишь около трети игроков ведут себя "как положено" рациональному человеку, забирая себе как можно больше денег. Остальные люди ведут себя иначе.

Ольга Добровидова

Полную версию материала читайте на сайте "Чердака"

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