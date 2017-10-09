Что такое поведенческая экономика и почему за нее дали Нобелевскую премию

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Нобелевская премия за 2017 год присуждена профессору Чикагского университета Ричарду Талеру. Он получил награду "за исследования в области поведенческой экономики", сообщил Нобелевский комитет Королевской академии наук.
Вместе с редакцией научно-популярного портала "Чердак" разобрались, как эмоции влияют на экономические предпочтения людей, чем кружка ценнее шоколадки и сколько людей при эксперименте оказываются добрыми диктаторами.
Экономика как наука работает с моделями — упрощенными схемами экономических агентов (людей, домохозяйств, фирм и так далее), в которых все их поведение может описываться несколькими уравнениями.
Одно из самых известных таких упрощений состоит в том, что человек принимает экономические решения, руководствуясь рациональными правилами и целями. Упрощенный подход позволяет моделировать поведение людей в самых разных условиях.
Но дело в том, что живые люди на практике далеко не всегда ведут себя рационально. Систематические, то есть наблюдаемые раз за разом у множества людей, отклонения от рационального поведения изучает поведенческая экономика.
Ричард Талер — один из самых известных поведенческих экономистов и, пожалуй, первый, кто начал заниматься исследованиями в этой области, рассказал ТАСС завлабораторией экспериментальной и поведенческой экономики НИУ ВШЭ Алексей Белянин.
Премию дали не за какое-то конкретное открытие, а за совокупность исследований по поведенческой экономике.
Так, Ричард Талер ввел в обиход экономистов множество интересных инструментов. Например, он первым описал эффект владения (endowment effect), который проявляется в том, что человек больше ценит те вещи, которыми уже обладает. В классическом эксперименте студенты чаще отказывались менять заранее подаренные им кружки на шоколадки, хотя, когда им предлагали просто выбрать между кружкой и шоколадкой, никаких особенных предпочтений они не выказывали.
Он же разработал теорию мысленной, или ментальной, бухгалтерии (mental accounting), которую ведет любой человек. В ней, например, расходы на продукты в магазине и на поход в ресторан легко могут проходить по разным статьям, хотя для рационального человека и то и другое — еда.
Более того, в голове у человека как объекта исследования поведенческой экономики одни и те же доллары могут оцениваться по-разному. Классический пример — одновременное наличие пополняемого депозита и долга по кредитной карте. Проценты по последней неизбежно будут выше, чем проценты по первому, так что рационально будет немедленно погасить долг по кредитке. Но учет накоплений в отдельной мысленной категории делает их более ценными.
Вместе с одним из своих соавторов, юристом Кассом Санстейном, Талер показал, как можно "подталкивать" людей к более рациональным экономическим действиям, и из этого выросла не только интересная книга, но и множество политических решений.
Внедрять поведенческую экономику в быт стали в США, Великобритании и еще 50 с лишним странах. В Белом доме появилась специальная команда поведенческих экономистов, которым разрешили аккуратно экспериментировать с государственными программами. Похожая группа работает и в Великобритании.
Кроме того, Ричард Талер вместе с коллегами разработал крайне популярную у экономистов игру в диктатора. В этой игре одному игроку предлагалось поделить со случайным и анонимным соперником 20 долларов одним из двух способов: взять себе 18 долларов из 20 или поделить поровну — по 10 долларов. Рациональный человек, не задумываясь, берет 18 долларов, но в экспериментах 76% студентов делили деньги поровну. Анализ исследований, в которых испытуемые играли в диктаторов, показал, что в среднем лишь около трети игроков ведут себя "как положено" рациональному человеку, забирая себе как можно больше денег. Остальные люди ведут себя иначе.
Ольга Добровидова
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